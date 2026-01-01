АЕЦ „Козлодуй“ е със скромна печалба. Това каза изпълнителният директор на „Български енергиен холдинг“ (БЕХ) Андрей Живков в Комисията по енергетика на Народното събрание.



Думите на изпълнителния директор на БЕХ са в отговор на въпрос, зададен от ДПС, във връзка с финансовото състояние на АЕЦ „Козлодуй“.



Живков заяви, че БЕХ, като собственик на АЕЦ „Козлодуй“, е разтревожен от финансовото състояние. Той подчерта, че това финансово състояние се дължи на комплекс от мерки. „Основната, разбира се, е това, че приходите на АЕЦ-а отново отиват във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ и оттам се раздават като компенсации на небитовите потребители“, уточни изпълнителният директор, като отбеляза, че с министъра на енергетиката Ива Петрова са водили разговори да се работи по повишаването на тавана на приходите на АЕЦ „Козлодуй“.



Живков добави, че е въвлечен в този процес от 2021 г., когато за първи път са въведени компенсациите. „Тогава генерираше около 1 млрд. на година печалба. Сега, в момента, не искам да споменавам, но отчетите са качени, те са публични. АЕЦ „Козлодуй“ е със скромна печалба“, каза той, като увери, че няма опасност това да се отрази нито на ядрената безопасност, нито на нормалната експлоатация.



Изпълнителният директор на БЕХ подчерта, че персоналът в АЕЦ „Козлодуй“ е изключително подготвен. „Той го демонстрира тази година при тези критични нива на Дунав, които са безпрецедентни и които, дори в проектите на самия АЕЦ, са отразени като нива, при които централата трябваше да спре да работи. Тя не спря да работи. Успяхме да минем през този период, извадихме си поуките“, добави той.



Живков допълни, че той, като собственик на това дружество, винаги призовава да се увеличат приходите, за да може по-нормално да се движи експлоатацията там. „Има движение на средства между нови мощности и АЕЦ „Козлодуй“, но те са под формата на овърдрафт, така че мисля, че в момента няма задължения“, каза още изпълнителният директор на БЕХ и заключи: „Кризисни ситуации – кризисни мерки.“

От ДПС призоваха за ускоряване на проектите за 7 и 8 блок на АЕЦ „Козлодуй“.