АЕЦ „Козлодуй“ обяви обединен подбор за експерт по поддръжка на сървърна и мрежова архитектура, съобщиха от дружеството.

Кандидатите трябва да имат магистърска степен в професионалните направления „Комуникационна и компютърна техника“ или „Информатика и компютърни науки“, както и поне една година опит с мрежово оборудване на Cisco и Windows Server.

Изискват се познания по TCP/IP, мрежови протоколи, инфраструктурни услуги и виртуализация, както и владеене на английски език на работно ниво. Документи се подават до 31 октомври 2026 г. на имейл aec_podbor@npp.bg или чрез сайта на дружеството.

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) обяви мярката „Избирам България“, насочена към завръщащите се от чужбина българи, както и към желаещите да се преместят в населено място с до 50 хил. жители.

„Избирам България“ е финансирана от Програма „Развитие на човешките ресурси“ към МТСП и се реализира в два компонента.