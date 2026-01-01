Министерският съвет разреши две дерогации от европейските санкции срещу Русия, свързани с поддръжката на ядрената инфраструктура в България. Едната ще позволи на АЕЦ „Козлодуй“ да внася от Русия определени продукти от желязо и стомана, а другата е за техническото ръководство при преконсервацията на оборудването, доставено за АЕЦ „Белене“.

АЕЦ „Козлодуй“ ще може да получава необходимите материали

С първата дерогация АЕЦ „Козлодуй“ ще може да внася от Русия продукти от желязо и стомана, посочени в приложение към решението на Министерския съвет.

Материалите са необходими за изпълнението на действащ договор на атомната централа. Дерогацията ще важи до изтичането на срока на договора.

Правителството позволи внос на руски изделия от желязо и стомана за АЕЦ „Козлодуй“

От правителството посочват, че регулярните доставки на елементи и части от проектанти, конструктори и производители на монтираното оборудване са важни за надеждната и безопасна експлоатация на пети и шести блок.

Голяма част от системите и оборудването в АЕЦ „Козлодуй“ са с руски произход, поради което някои от договорите за доставки на стоки, свързани с безопасната експлоатация на централата, са сключени или се налага да бъдат сключени с руски изпълнители.

АЕЦ „Козлодуй“ е единствената атомна централа в България и най-големият производител на електроенергия в страната. Тя осигурява повече от една трета от годишното национално производство на електроенергия.

Дерогация и за оборудването на АЕЦ „Белене“

Кабинетът разреши дерогации за доставки от Русия за АЕЦ „Козлодуй“

С второто решение Министерският съвет разрешава дерогация за „Национална електрическа компания“ ЕАД.

Тя ще позволи на НЕК да възложи обществена поръчка и да сключи договор с „Клон на Акционерно дружество Атомстройекспорт в Белене (Република България)“ КЧТ за техническо ръководство при преконсервацията на оборудването, доставено за блокове 1 и 2 на АЕЦ „Белене“.

Необходимостта от дерогацията е свързана с това, че заводите производители на оборудването са делегирали изключителни права на „Атомстройекспорт“ за техническото ръководство при дейностите по преконсервация, включително при задължителното участие на техни специалисти.

Дейностите на площадката продължават

На площадката на АЕЦ „Белене“ в момента се извършват дейности по преконсервация. Целта им е да се запази състоянието на оборудването в съответствие с изискванията на производителя.

Действащият договор за техническо ръководство при преконсервацията на оборудване с дълъг цикъл на производство е със срок до 31 декември 2026 г.

Новият договор ще бъде сключен в съответствие със Закона за обществените поръчки.