Съветът на ЕС съобщи, че е одобрил плащане за близо три милиарда евро за Украйна и приветства финансовия принос на Норвегия, предава кор. на БТА Николай Желязков. Скоро Украйна ще получи средствата по осмото подобно плащане, се посочва в съобщението.

Финансирането е за укрепване на макрофинансовата стабилност, възстановяването и обновяването на Украйна, за поддръжка на работата на администрацията и в помощ на усилията за реформи. Подкрепата за Киев се осигурява и с доброволен финансов безвъзмезден принос от Норвегия за близо 92 милиона евро, се уточнява в съобщението.

Миналата година Швеция направи допълнителни доброволни вноски на обща стойност над 253 милиона евро в полза на Украйна, а Норвегия е първата държава извън ЕС, която допринася по подобен начин. Великобритания наскоро предостави над 17 милиона евро по друга линия на финансиране за украинската страна, пояснява Съветът на ЕС.

Предвижда се Украйна да получи общо над 50 милиарда евро безвъзмездно, както и заеми, до следващата година. От тази обща сума над 40 милиарда евро са за реформи и инвестиции. С днешното решение общо отпуснатите досега на Киев средства по тази линия ще достигнат над 32 милиарда евро от средата на 2024 г. насам.