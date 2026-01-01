Двама криминално проявени мъже са задържани при съвместна специализирана полицейска операция на криминалисти от ОДМВР-София и СДВР срещу разпространението на наркотици. При акцията са иззети около 130 грама билка, близо 30 грама дизайнерска дрога, около 10 грама метамфетамин, както и две електронни везни.

Операцията е реализирана, след като на 22 септември служители на Районното управление в Костинброд получили оперативна информация за двама мъже, които разпространяват различни видове наркотични вещества на територията на Костинброд, София и Софийска област. За установяването и задържането им е бил изготвен съвместен план с участието на служители от сектор „Наркотици“ при СДВР.

Двамата заподозрени – на 58 и 28 години – са били задържани на територията на голяма търговска верига на бул. „Европа“ в София. По данни на полицията и двамата са с множество криминални прояви за кражби, грабежи, хулиганство и престъпления, свързани с наркотици, а по-възрастният е и осъждан.

При последвалите процесуално-следствени действия у 58-годишния са открити около 20 грама тревиста маса и близо 10 грама кристалообразно вещество. При претърсване на стая в мотел на бул. „Сливница“, ползвана от двамата, полицаите намерили още около 110 грама билка, 3 грама пико и марихуана, близо 30 грама дизайнерска дрога и две електронни везни.

След изтичането на първоначалното 24-часово задържане прокуратурата е постановила 72-часово задържане под стража за 58-годишния мъж, докато на 28-годишния е наложена мярка за неотклонение „парична гаранция“.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 354а, ал. 1 от Наказателния кодекс. Разследването продължава под надзора на Софийската градска прокуратура.