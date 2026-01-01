Прекарването на време сред природата може да повлияе на хранителните навици, показва ново проучване.

Според изследователите това може да се дължи на факта, че контактът с природата помага на хората да изградят по-положително отношение към собственото си тяло.

Проучването е ръководено от британския университет „Англия Ръскин“, като в него са участвали 500 души, анкетирани за контакта им с природата в ежедневието, съобщи „Индипендънт“.

Участниците са попълнили и въпросници, чрез които са оценени отношението им към собственото тяло, способността им да проявяват разбиране и състрадание към себе си, както и усещането им за свързаност с природата.

„Тези резултати са важни, защото предоставят първите доказателства, че контактът с природата може да формира хранителните навици на хората. Вече знаем, че досегът с природната среда може да намали тревожността и депресията и да подобри различни показатели за благосъстоянието, включително удовлетвореността от живота“, заяви Вирен Свами, професор по социална психология в университета „Англия Ръскин“.

Част от изследването разглежда т.нар. интуитивно хранене – подход, при който човек се вслушва в сигналите на тялото си, като глада и ситостта, вместо да се придържа към строги хранителни режими.

Проучването, публикувано в научното списание Body Image, установява, че пряката връзка между контакта с природата и интуитивното хранене не е статистически значима.

Резултатите обаче показват, че контактът с природата може да е свързан с интуитивното хранене по косвен път – чрез по-положително отношение към собственото тяло и по-голяма способност за разбиране и приемане на самия себе си.

Според изследователите резултатите „предоставят първите доказателства за механизмите, свързващи контакта с природата с определен тип хранително поведение, което е свързано с широк спектър от психологически и физически ползи“.

„Нашето ново проучване е първото, което показва как природата може да влияе върху хранителните ни навици, като помага на хората да изградят по-положително отношение към телата си и да проявяват по-голямо състрадание към себе си. Тези резултати могат да имат практическо приложение за специалистите в областта на общественото здраве“, каза проф. Свами.

„Отчитаме ограниченията на проучването, най-вече факта, че то се основава на данни, предоставени от самите участници. Необходими са и допълнителни изследвания в други държави. Въпреки това първоначалните резултати показват, че по-добрият достъп до природата и по-честият контакт с нея могат да допринесат за насърчаването на по-здравословни и устойчиви хранителни навици“, добави той.

Според експерти консумацията на повече богати на хранителни вещества плодове и зеленчуци, известни като „суперхрани“, може да подобри както психическото, така и физическото здраве.

Много от тези храни съдържат полезни за мозъка вещества, като омега-3 мастни киселини, които участват в регулирането на настроението, както и основни витамини и минерали, включително магнезий и витамин D. Те могат да бъдат включени в менюто за закуска, обяд или вечеря.

„Храната, която консумираме, влияе не само на настроението ни, но и на съня и енергийните ни нива. А всичко това се отразява на състоянието ни през целия ден“, обясни Сюзън Албърс, психолог в клиниката „Кливланд“.