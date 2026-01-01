Разработеният във военните заводи към министерство на отбраната в Турция електрически бронетранспортьор E-ZPT, вече е на въоръжение в армията на страната, съобщи агенция ИХА, позовавайки се на съобщение на министерството.

Производителят - „Корпорацията за машинна и химическа промишленост“ (MKE) - е предоставил три бройки от E-ZPT на сухопътните войски, като в рамките на проекта се предвижда общо 50 бройки да бъдат приети на въоръжение, допълва агенцията.

От МКЕ са потвърдили, че въпросните три машини са издържали успешно полевите тестове. Производителите допълват, че базиран на модернизирана версия на бронетранспортьорите от серията M113, E-ZPT разполага с удължен експлоатационен живот, а при технологичната линия е търсено и намаляване на чуждестранната зависимост при силовите агрегати.

В допълнение, MKE е заявила, че може да оборудва с напълно електрическа задвижваща система и различни други модели бронирани и всъдеходни автомобили, освен въпросния бронетранспортьор. Тази трансформация допринася за намаляване на нуждата от закупуване на нови машини и за свиване на разходите за поддръжка, уточнява ИХА.

Подложен на изпитания, симулиращи възможни сценарии на бойното поле, по време на квалификационния си процес E-ZPT успешно е завършил общо 3000 километра тестове за издръжливост, от които 1600 км на пресечен терен, 800 км на асфалт и 600 км на чакъл. Машината е преминала успешно и тестовете за преминаване през 60-процентов надлъжен и 30-процентов напречен наклон, както и преодоляване на изкопи, като е била тествана и в условия на екстремно горещ и студен климат. E-ZPT може да превозва общо 7 души персонал: шофьор, командир, мерач и 4-членен екипаж.

E-ZPT може да достигне пробег от 150 километра с вградената си батерия и до 650 километра с помощта на генератор, а ускорението от 0 до 50 км/ч отнема 8 секунди. Батерията на машината може да се зареди от 20 до 80 процента за час и половина чрез бързо зареждане.

Отново по данни на производителя, благодарение на 100-процентово електрическата си задвижваща система E-ZPT оставя значително по-нисък акустичен и термичен отпечатък и може да работи съвместимо с различни видове полезен товар. Машината е с общо тегло с пълен товар от около 15 тона, може да носи до 2,5 тона полезен товар и е оборудвана с 12,7-милиметрова дистанционно управляема оръжейна система.