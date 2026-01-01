Части от украинската столица Киев и областта останаха без електричество след руска атака по критична енергийна инфраструктура, съобщи вчера украинското министерство на енергетиката, цитирано от ДПА.

По данни на министерството в резултат на удара е било прекъснато електроснабдяването в някои райони на Киев и областта. Възстановителните работи ще започнат веднага щом обстановката със сигурността го позволи. В столицата, околните райони и други части на страната беше обявена тревога за опасност от атаки с дронове.

Повреда на енергиен обект в Киевска област е довела до падане на налягането във водоснабдителната мрежа в няколко района на столицата, съобщи в приложението Телеграм кметът Виталий Кличко. Той каза също, че отломки от дрон са паднали в двора на частна къща и са предизвикали пожар на приземния етаж.

Междувременно 15 000 души в западната Волинска област са останали без ток след руска атака срещу енергийната инфраструктура, съобщи украинският президент Володимир Зеленски. Той каза, че ремонтните екипи не могат да започнат работа по възстановяването й поради опасността от нови нападения.

Руските атаки доведоха до прекъсване на електроснабдяването няколко пъти тази седмица. В сряда Зеленски съобщи, че в резултат на руски удари без ток са останали стотици хиляди хора.