След продължително прекъсване директната автобусна линия между общините Брезник и София ще бъде възстановена от началото на следващата седмица. Това съобщиха от общинската администрация в Брезник.

На този етап автобусите ще се движат само в работните дни по маршрута Брезник - село Бабица - Божурище - София, като крайната спирка в столицата ще бъде при метростанция „Сливница“. Предвидени са по два курса дневно в двете посоки. От Брезник автобусите ще тръгват в 6:45 и 16:00 часа, а от София - в 8:00 и 17:00 часа.

От Общината допълниха, че възстановяването на транспортната връзка е резултат от дългогодишни усилия, административни процедури и преодоляване на редица затруднения.

Автобусните превози между Брезник и София бяха прекратени през 2019 г., когато превозвачът по маршрута през Сливница спира да изпълнява курсовете. Сред посочените тогава причини е лошото състояние на пътя между Брезник и Сливница. Впоследствие са преустановени и курсовете между Брезник и Божурище.

На 18 юли миналата година Областната комисия по транспорт в Перник подкрепи предложението на кмета на Брезник за разкриване на нова автобусна линия. Впоследствие Община Брезник предприе нова процедура за съгласуване на маршрутните разписания на автобусната линия.

През септември тази година Общинският съвет в Брезник упълномощи кмета да сключи договор с превозвач за обслужване на линията.

От Община Брезник определят възстановяването на директната автобусна връзка като положителна промяна, която ще улесни пътуванията на жителите до столицата.