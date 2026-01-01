Окръжният съд в Хасково взе мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо 32-годишната Атанаска Даскалова и 14-годишния ѝ син, обвинени за умишленото убийство на 67-годишен мъж в Димитровград.

Откриха тяло на мъж в багажника на кола след катастрофа в Димитровград, задържани са жена и синът ѝ

Адвокатът на Атанаска Даскалова – Георги Зарчев, заяви пред журналисти, че обвинението се основава на полицейски беседи, проведени след задържането без участието на адвокат. По думите му няма доказателства, че двамата са извършители на престъплението. Той посочи, че е разпитан един свидетел, който чул шума от катастрофиралия автомобил и видял двамата да се отдалечават.

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Делото се гледа при закрити врата заради участието на непълнолетен в процеса. По-късно от пресцентъра на съда съобщиха, че има обосновано предположение за съпричастността на двамата към престъплението и опасност да се укрият или да извършат друго престъпление. Като мотив е отчетено, че са се опитали да се укрият от полицията и са намерени близо до автомобила, в който е открито тялото на мъжа.

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При определянето на мярката за момчето съдът е взел предвид и данни за предишни противообществени прояви, по които са образувани възпитателни дела и са налагани мерки.

Определението подлежи на обжалване и протест пред Апелативния съд в Пловдив.

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При доказване на вината за умишлено убийство по общия състав на Наказателния кодекс се предвижда наказание от 10 до 20 години лишаване от свобода. За непълнолетния обвиняем, предвид възрастта му, законът предвижда замяна на това наказание с лишаване от свобода до пет години.

Според прокуратурата непълнолетният е обвинен като извършител на убийството, а майка му – като подбудител и помагач.

Тялото на 67-годишния мъж, който е съпруг на обвиняемата, е открито през нощта срещу 13 октомври т.г. в багажника на катастрофирал автомобил в димитровградския квартал „Марийно“. Сигналът за произшествието е подаден на телефон 112 около 20 минути преди полунощ на 12 октомври. При проверката полицаите установили, че колата се е ударила в контейнер за отпадъци, а в багажника намерили тялото, завито в одеяло.