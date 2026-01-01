Окръжната прокуратура в Хасково повдигна обвинения на 32-годишна жена и 14-годишния ѝ син за убийството на 67-годишен мъж в Димитровград на 12 октомври. Това съобщиха от Окръжна прокуратура-Хасково.

Според обвинението майката е подбудила и помогнала на сина си да извърши убийството. Момчето е обвинено, че умишлено е умъртвило мъжа, като му е нанесло прободна рана в областта на сърцето.

Откриха тяло на мъж в багажника на кола след катастрофа в Димитровград, задържани са жена и синът ѝ

Обвиняемата жена е задържана за срок до 72 часа, а непълнолетното момче за срок до 48 часа с постановление на наблюдаващия прокурор.

Предстои Окръжна прокуратура-Хасково да внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо тях.

Припомняме, че тялото на мъжа бе намерено от полицаи в багажника на лек автомобил, катастрофирал в димитровградския кв. "Марийно".