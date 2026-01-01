На 16 октомври от 12 ч. до 21 ч., за профилактика на камери ще се промени организацията на движение в участък от път II-19 в района на Банско /при 38-и км/, област Благоевград, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

По време на дейностите ще се ограничава преминаването на автомобилите в едната лента, като трафикът ще преминава двупосочно в свободната при ограничение на скоростта до 50 км/ч.

Необходимо е водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като следват стриктно временната пътна сигнализация.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.