„В Парк-музей „Врана“ поддържаме непрекъснат ритъм на работа вече повече от месец. След първоначалното косене и премахване на падналите стволове, преминахме към рязането на изсъхналите и опасни дървета. До момента сме премахнали над 150 от тях и сме извозили над 450 тона клони и дървесина към Завода за третиране на отпадъци“, заяви заместник-кметът по околна среда инж. Николай Неделков.

Дейностите по разчистването на парка започнаха поетапно, след като през май Министерският съвет прие решение за прехвърляне на стопанисването на имота на Столичната община, а на 22 юни бе подписан официалният приемно-предавателен протокол. След извършените през лятото първоначални аварийни действия, на 4 септември стартира същинската фаза по прочистването на алейната мрежа.

Столичната община

„Всеки ден на терен работят над 20 специалисти с необходимата техника – два комбинирани багера, вишка, багер с лебедка, два камиона с щипка за трупи, камиони за извозване и дробилки за клони. Координацията между екипите ни позволява да разчистваме своевременно обработените участъци и да поддържаме непрекъснат процес на работа“, посочи директорът на ОП „Паркове и градски градини“ Стоян Влахов.

От Столичната община уточниха, че на терен съвместно работят екипите на ОП „Паркове и градски градини“, ОП „Управление на общински земи и гори“, Дирекция „Аварийна помощ и превенция“ (АПП), Столичното предприятие за третиране на отпадъци (СПТО) и „Софекострой“.

Столичната община

Основните усилия са насочени към премахването на сухите иглолистни дървета, създаващи риск от инциденти и възникване на пожари. Събраната дървесина и растителни отпадъци се транспортират директно към Столичното предприятие за третиране на отпадъци за преработка и последващо оползотворяване.

„Целта ни е да осигурим пълна безопасност за посетителите и да върнем парка в състоянието, което гражданите очакват. С този темп на работа алейната мрежа ще бъде напълно обезопасена, за да може през пролетта Парк-музей „Врана“ отново да посрещне посетители“, каза още инж. Неделков.

Работата в парка продължава, като общинските структури поддържат оперативна координация за следващите етапи от облагородяването на парка.