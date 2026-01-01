При специализираната полицейска акция в Плевенско са задържани трима, а двама са установени като обявени за общодържавно издирване, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР – Плевен Мариана Цветкова.

Специализирана полицейска операция беше за противодействие на престъпността, търговията с гласове и нарушения на изборното законодателство, гарантиране на обществения ред и подобряване на пътната безопасност. Полицейските мероприятия започнаха в 7:00 часа.

Цветкова уточни, че по време на акцията са извършени проверки на граждани, адреси, моторни превозни средства, търговски обекти и питейни заведения.

Проверени са 470 граждани и 406 моторни превозни средства. За установени нарушения на Закона за движение по пътищата са съставени 159 акта и фиша. По Закона за българските лични документи са съставени четири акта. Извършени са проверки в 48 търговски обекта и пет казина и игрални зали. При инспекциите служители от Областната дирекция по безопасност на храните са запечатали един магазин поради установени нередности.

На основание Закона за МВР са извършени девет проверки. Образувани са пет досъдебни производства: от които едно бързо производство – спрян е автомобил с поставени регистрационни табели за друго моторно превозно средство. Наложена е заповед за прилагане на принудителна административна мярка и превозното средство е спряно от движение. Започнато е бързо производство за шофиране под въздействието на наркотици. Образувано е досъдебно производство за незаконно присъединяване към водопреносната мрежа, както и две досъдебни производства за притежание на наркотици.

Съставени са 20 предупредителни протокола за други престъпления.

Във връзка със спазването на изборното законодателство и предотвратяването на нарушения на политическите права на гражданите, полицейските служители са съставили осем предупредителни протокола.

Към момента няма директно установени купувачи на гласове, но работата по проверките продължава.

Материалите от проведената акция и образуваните досъдебни производства ще бъдат внесени в прокуратурата по компетентност, каза в заключение говорителят на ОДМВР – Плевен Мариана Цветкова.

В операцията се включиха 195 полицейски служители от всички Районни управления и сектор "Пътна полиция" при ОДМВР – Плевен, жандармерията, както и екипи на Националната агенция за приходите, Областната дирекция по безопасност на храните, Регионалната инспекция по околната среда и водите. Изградени бяха 20 контролно пропускателни пункта.