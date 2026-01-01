Втората от двете кафяви мечки, които многократно навлизаха в района на девинското село Гьоврен през последния месец, е уловена и преместена през изминалата нощ. Това съобщиха от Министерството на земеделието и храните.

Мечката е преместена на територията на Държавно ловно стопанство „Кормисош“ – в район без населени места и с подходящи условия за обитаване от кафяви мечки.

Първата мечка беше уловена и преместена на 14 октомври при съвместна акция на Министерството на земеделието и храните, Изпълнителната агенция по горите, Южноцентралното държавно предприятие и Регионалната инспекция по околната среда и водите – Смолян.

Действията са предприети с цел гарантиране на безопасността на хората. В операциите са участвали и служители на Държавното горско стопанство – Триград, както и на държавните ловни стопанства „Чепино“, „Кормисош“ и „Извора“ към Южноцентралното държавно предприятие.

И двете мечки вече са преместени на територията на ДЛС „Кормисош“.