Парламентарната комисия по здравеопазването обсъди на първо гласуване шест законопроекта за промени на Закона за здравното осигуряване. Гласуването трябваше да бъде след края на обсъжданията на предложените промени, но поради липса на кворум то беше отложено за следващо заседание на комисията.

Членовете на здравната комисия обсъдиха Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване, внесен от Божидар Божанов и група народни представители, който предвижда, че задължително осигурените лица упражняват здравноосигурителните си права като Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и изпълнителите по договори с НЗОК не изискват документи на хартиен носител, удостоверяващи обстоятелства, до които достъп може да бъде предоставен по електронен път. Със законопроекта се предлага и отпадането на здравноосигурителните книжки и на други документи, които обективират на хартиен носител информация, налична в електронни регистри. Всеки осигурен получава уведомления по електронен път за всяка отчетена пред НЗОК и извършена спрямо него или спрямо лица, на които лицето се явява родител, попечител или настойник, медицинска или дентална помощ и/или отпуснати лекарствени продукти, предвиждат още предложенията за промени.

В Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване, внесен от Венко Сабрутев и група народни представители, който беше обсъден по време на заседанието, се предлага държавата вместо бизнеса да поеме здравните осигуровки по време на двете години майчинство, както вече прави това за студентите и пенсионерите, а освободените средства в бизнеса да могат да се насочат към повишаване на заплатите, разширяване на дейността и нови работни места.

Предложенията в Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване, внесен от Асен Василев и група народни представители, предвиждат всяко осигурено лице, навършило 14 години, да получава уведомление по електронен път за извършените му медицински прегледи и изследвания.

С друг Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване, внесен от Божидар Божанов и група народни представители, се предлага отпадане на длъжността втори подуправител на НЗОК, тъй като не е налице достатъчно ясна необходимост от съществуването на две отделни длъжности със сходен институционален статус.

В Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване, внесен отново от Божидар Божанов и група народни представители, се предлага веднъж месечно НЗОК да публикува на портала за отворени данни по Закона за достъп до обществена информация за всички платени от нея дейности, лекарствени продукти, включително по чл. 266а от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за предходния месец. Със законопроекта се предлагат редица изменения с цел ограничаване на корупционните практики и злоупотребите в сектор “здравеопазване" - източване на здравната каса, фиктивни хоспитализации, ненужни болнични легла, двойно отпускане на скъпоструващи лекарства, отклоняване на лекарства от веригата на доставки, прекомерно високи цени на редки лекарства и др. Предвижда се членовете на арбитражните комисии при спорове между изпълнители на медицинска помощ и здравната каса да бъдат избирани на случаен принцип. Предвижда се още задължение за притежателя на разрешението за търговия на едро с лекарствени продукти да предоставя на Изпълнителната агенция по лекарствата ежедневно в срок до 23:59 ч. информация за количествата доставени лекарствени продукти на съответните физически и юридически лица, както и информация за конкретните физически и юридически лица. Вносителят предлага още и предоставяне на достъп на НАП и агенция "Митници" до данни във верификационната система за лекарства с цел адекватен контрол.

В Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване, внесен от Костадин Ангелов и група народни представители, се предлага отмяна на хартиените здравноосигурителни книжки и въвеждане на електронна здравна карта, която ще съществува на материален (физически) носител и на електронен носител в мобилното приложение "еЗдраве" и Националната здравноинформационна система. В предложението е посочено и създаване на публичен Национален електронен регистър на незаетите длъжности в лечебните заведения на територията на страната за медицински специалисти и специализанти. Предлага се и създаването на текст в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, с който да се създаде правна възможност за прилагане на лекарствени продукти извън условията на разрешението за употреба за целите на постекспозиционната профилактика, тъй като липсва утвърден ред за прилагане на антиретровирусни лекарствени продукти за постекспозиционна профилактика в случай на настъпила рискова експозиция на персонал, който е в контакт с лица, страдащи от определени инфекциозни заболявания. Предлагат се допълнения на Закона за лечебните заведения, като е предвидено държавата да може да предоставя субсидии и на многопрофилни болници за активно лечение за дейността им на адреси в населени места в труднодостъпни и/или отдалечени райони, когато на територията на съответната община няма друго лечебно заведение от същия вид.