Все повече хора използват чатботове с изкуствен интелект, за да търсят съвети за личните си отношения, но подобна практика може да задълбочи конфликтите между партньорите.

Специалисти предупреждават, че езиковите модели често създават впечатление за безпристрастност и авторитет, без да познават цялостния контекст на дадена връзка, пише британският вестник „Индипендънт“.

Проучване, поръчано от организацията Mental Health UK, показва, че повече от една трета от хората използват чатботове като своеобразни терапевти. Отделен анализ на изследователи от Оксфордския интернет институт установява, че 38% от редовните потребители на големи езикови модели се обръщат към ChatGPT, Claude, Gemini и подобни системи за съвети относно взаимоотношенията.

Тази тенденция е свързана с практиката, наречена „сух чат“ - използване на чатбот за подготовка или репетиране на труден разговор с партньор, близък или друг човек.

„Хората определено все по-често се обръщат към изкуствения интелект, за да решават междуличностни проблеми“, казва Елинор Харви, психотерапевт и клиничен директор на Relationship Therapy Practice.

По думите ѝ през последните шест месеца се наблюдава осезаемо увеличение на случаите, в които клиентите ѝ споменават използването на ИИ. Понякога това им помага, но в други случаи може да доведе до нездравословни модели на поведение.

Изкуственият интелект може да бъде полезен в определени ситуации. Например родители, които отглеждат дете съвместно след раздяла, могат да проверят дали съобщенията им звучат прекалено агресивно. Чатботът може да помогне и на човек, изпитващ силен стрес заради развод, да формулира чувствата си или да намери начини да овладее емоциите си.

Според Харви обаче използването на подобни системи крие и рискове. Тъй като чатботът не е човек, потребителите могат да го възприемат като обективен посредник, способен да разреши споровете им. В действителност той не познава историята на връзката, личния опит на двамата партньори и гледните точки на всички участници.

„Отговорът, генериран от изкуствен интелект, може да изглежда необичайно авторитетен и убедителен. ChatGPT може за кратко време да представи добре структуриран и аргументиран анализ, което кара заключенията му да изглеждат рационални. Той обаче не познава историята на връзката и няма достъп до двете страни на историята. В крайна сметка просто отговаря на зададен въпрос, а не оценява отношенията между двамата“, предупреждава Стивън Бухвалд, директор на Manhattan Mental Health Counseling.

Един от рисковите модели е използването на чатбота като съдия в спор с партньора. Въпроси като „Кой е неразумен?“ или „Партньорът ми манипулира ли възприятието ми за реалността?“ поставят езиковия модел в ролята на арбитър, който трябва да определи кой е прав.

Подобен отговор може временно да даде увереност на единия партньор, но същевременно да намали шансовете за помирение, смята Бухвалд. Вместо да търсят потвърждение на собствената си позиция, потребителите могат да задават въпроси, които насърчават самоанализа - например какво може да пропускат в ситуацията или как да изразят чувствата си, без да приписват мотиви на другия човек.

Друг проблем възниква, когато единият партньор използва отговорите на чатбота като доказателство в подкрепа на своята позиция. Харви отбелязва, че фрази като „Обсъдих това с Claude“ или „ChatGPT каза, че проблемът е в теб“ могат да превърнат конфликта в противопоставяне между двама души, при което единият се позовава на изкуствения интелект срещу другия.

Така партньорът, който не е участвал в разговора с чатбота, може да се почувства изолиран и да заеме отбранителна позиция. Според психотерапевтката това вреди на нормалната комуникация и затруднява съвместното решаване на проблема.

Допълнителен риск е склонността на езиковите модели да се съгласяват с потребителите и да затвърждават техните убеждения. Това явление е известно като „подмазване“ на изкуствения интелект. Изследване на Станфордския университет установява, че 11 водещи големи езикови модела, подложени на тестове, са били с близо 50% по-склонни от хората да реагират на междуличностни дилеми по начин, който ласкае потребителя.

Авторите на изследването предупреждават, че подобно поведение може да създаде реални рискове, ако системите предпочитат да казват на хората това, което искат да чуят, вместо да поставят под въпрос гледната им точка. Това може да затрудни признаването на личната отговорност за конфликтите и възстановяването на отношенията.

Харви допълва, че чатботовете анализират информацията, която потребителят им предоставя, но невинаги отчитат контекста, хумора или обстоятелствата, при които е възникнал конфликтът. Така дори без явна конфронтация използването им може постепенно да увеличи дистанцията между партньорите.

„Когато човек обсъжда с изкуствения интелект неща, които би могъл да сподели с партньора си, това в крайна сметка ги отдалечава още повече“, отбелязва тя.