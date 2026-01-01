Президентът на САЩ Доналд Тръмп нарече "позор" подновяването на украинските удари по руски петролни рафинерии, като отново отправи критики към украинския президент Володимир Зеленски, предаде Франс прес.

"Смятам, че това е позор", заяви президентът пред телевизия "Нюзмакс" в отговор на въпрос за обявеното по-рано през деня подновяване на ударите. Има много други възможни цели", отбеляза той.

"Мисля, че със Зеленски се работи по-трудно, отколкото с Путин", каза Тръмп. "Всичко, което прави" Зеленски, "е да повишава световните цени на петрола", каза той на фона на новото изостряне на напрежението между Вашингтон и Киев. Украйна изрази опасения за устойчивостта на американската подкрепа, а дори и от възможността САЩ да започнат да помагат на Русия.

Вчера Зеленски каза пред в. "Файненшъл таймс", че паузата в украинските удари по руски рафинерии е прекратена. Така той се противопостави на обявеното от Тръмп енергийно примирие - инициатива, за която Москва не е давала съгласието си.

"Когато нанасяте удари по рафинерии за дизел, не правите услуга на света", подчерта Тръмп.

"За нас Зеленски не е подходящият човек, с когото да постигнем споразумение. Той казва, че иска споразумение, но всъщност не иска. Не го харесвам особено", отбеляза още американският президент пред "Нюзмакс".