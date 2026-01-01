Украйна ще възобнови ударите по руските петролни рафинерии. Това заяви президентът Володимир Зеленски в интервю за британския вестник Financial Times (FT), в което изрази сериозно безпокойство от ограничаването на обмена на разузнавателна информация със САЩ и проблемите с достъпа до сателитната интернет услуга Starlink.

„Ограничението за атакуване на рафинериите е отменено. Приключихме с това“, заяви Зеленски пред FT в Лондон.

Думите му са поредният публичен знак за нарастващото разочарование на украинския президент от американския му колега Доналд Тръмп, на фона на вече обтегнатите отношения между двамата лидери.

Миналата седмица Тръмп обяви спорна договореност за доставки на руски дизелово гориво и оказа натиск върху Киев да прекрати ударите по руските рафинерии. Според публикацията това е част от усилията на американския президент да понижи цените на енергията преди междинните избори в САЩ.

Междувременно Украйна съобщи, че ограниченията върху някои военни комуникационни услуги на Starlink са засегнали ключови операции и са засилили тревогата в Киев и сред европейските съюзници на страната.

Зеленски обвинява Тръмп, че отслабва позициите на Украйна

Според FT украинският президент е разкритикувал готовността на Тръмп да сключва сделки с Москва, както и демонстрираното от американския лидер уважение към руския президент Владимир Путин.

Зеленски заяви още, че украински военни са били предупредени от американските си колеги, че Вашингтон може да ограничи обмена на разузнавателна информация, ако Киев не прекрати ударите по руската енергийна инфраструктура.

„Ако не спрете ударите по енергийните обекти, ще блокираме разузнавателната информация“, цитира Зеленски предупреждението на американската страна.

Изявлението му за възобновяване на ударите по руските рафинерии дойде след друго интервю, в което той изрази гнева си от договореностите между Тръмп и Москва за доставките на гориво.

В разговор с британския журналист Пиърс Морган украинският президент беше попитан дали се чувства предаден от администрацията на Тръмп. „Да“, отговори Зеленски, определяйки споразумението като „чиста победа“ за Кремъл.

„Жалко е, че губим силен партньор“, заяви той в сряда в предаването на Морган в YouTube Piers Morgan Uncensored.

Миналата седмица Тръмп написа в социалните мрежи, че Путин се е съгласил Русия да снабдява пазарите с дизелово гориво, докато Вашингтон се опитва да овладее покачването на енергийните цени преди междинните избори. Ходът предизвика критики както от демократи, така и от републиканци, както и недоволство сред европейските съюзници на САЩ.

В понеделник руските сили нанесоха нови удари по Украйна само часове след като Тръмп обяви, че е в сила „енергийно примирие“ — договореност, която нито Москва, нито Киев бяха потвърдили публично.

В откъс от интервюто, разпространен в социалната мрежа X, Зеленски обясни защо смята американската позиция за несправедлива.

„Това е нашата страна, нашето тяло, нашият дом, нашите деца... Ето защо е болезнено, когато Тръмп избере едната страна“, заяви той.

„Ако си по средата, трябва да останеш по средата. Не на грешната страна“, добави украинският президент. „Това не е правилната страна на историята.“

„Русия иска той (Тръмп) да бъде слаб. Не ги интересуват изборите в Съединените щати“, каза още Зеленски.

Спорът за разузнавателната информация засилва тревогата в Киев

През последните седмици руските и украинските сили засилиха въздушните си атаки срещу енергийната инфраструктура на противника, докато ситуацията на фронта остава сравнително непроменена.

Администрацията на Тръмп е предупредила Украйна и европейските ѝ съюзници, че САЩ могат да ограничат обмена на разузнавателна информация и доставките на американско оръжие за Киев, ако украинската армия не прекрати дълбоките удари по руски енергийни обекти.

Разузнавателната информация е от ключово значение за защитата на Украйна от руски балистични ракети. Тя помага за установяването на местоположението на ракетните установки и за проследяването на направленията и времето на очакваните удари.

В следващите дни представители на администрацията на Тръмп, включително самият президент, настояха, че обменът на разузнавателна информация трябва да продължи.

Въпреки това възникнаха въпроси защо украинската страна не е получила своевременни предупреждения за някои ракетни атаки.

Когато Киев поискал обяснение, американските власти посочили технически или оперативен проблем. Украински представители обаче заподозрели, че прекъсването може да е било умишлено.

„Америка казва, че е било провал. Но това не може да е истината“, заявил европейски служител пред CNN.

„Това ще даде на руснаците реално предимство на фронтовата линия в момент, когато на практика сме спрели настъплението им и сме освободили територии“, коментирал украински представител пред американската телевизия.

„Хора ще загинат“, предупреди Зеленски за последиците от ограниченията на Starlink

Проблемите с обмена на разузнавателна информация се усложняват и от ограниченията върху военната версия на сателитната комуникационна система Starlink на Илон Мъск — Starshield.

Украинските власти заявиха, че са били изненадани от ограниченията, които според тях засягат военните комуникации и координацията на операциите.

Зеленски твърди, че руските сили се опитват да се възползват от прекъсванията на Starlink, като засилват нощните си атаки. В интервюто си той обясни, че украинските военни използват системата за координация на отбраната срещу руските ударни дронове „Шахед“.

„Това е голяма грешка“, заяви Зеленски в сряда. „Това решение ще доведе до много човешки жертви... Хора ще загинат.“

Той отправи и послание към Мъск, изразявайки надежда, че става дума за технически проблем.

„Надявам се, че е грешка, огромен технически проблем. Молим го да възстанови услугата“, каза украинският президент.

В сряда Мъск заяви, че системите Starshield са собственост и под контрола на правителството на САЩ, като ограниченията върху скоростта и използването им зависят от американските военни и президента.

Той направи разграничение между Starshield и Starlink, която е търговска услуга, притежавана и управлявана от SpaceX. По думите му Starlink е предназначена за граждански и отбранителни цели.

Мъск заяви, че Starlink „не може да се използва за офанзивни военни действия, тъй като това би било неподходящо за търговска компания“.

Зеленски търси подкрепа от европейските лидери

През последната седмица украинският президент положи усилия да укрепи подкрепата за страната си сред европейските лидери.

В сряда той проведе две отделни срещи в Лондон — с британския премиер Анди Бърнам и с крал Чарлз, според предоставения текст.

Посещенията се състояха на фона на нови руски атаки с дронове и балистични ракети, които по думите на Зеленски са оставили над 600 000 души в Украйна без електричество.

Изявленията на украинския президент подчертават нарастващото напрежение между Киев и Вашингтон в момент, когато Украйна продължава да разчита на американската военна и разузнавателна подкрепа, а администрацията на Тръмп настоява за промяна в подхода към войната и отношенията с Москва.