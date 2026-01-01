Руска атака с балистични ракети е поразила ключова топлоелектрическа централа в Киев, която осигурява отопление и електроенергия на хиляди домакинства. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски, след като руските удари засегнаха и жилищна сграда в украинската столица.

По данни на украинските власти при атаката срещу жилищния блок във вторник вечерта са загинали двама души, а 21 са били ранени. Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи, че са поразени и няколко енергийни обекта, без да уточнява подробности.

Сред засегнатите съоръжения е Дарницката ТЕЦ-4 — важен източник на топлинна и електрическа енергия за части от столицата.

Ударите идват само два дни след като американският президент Доналд Тръмп обяви, че Русия и Украйна са се договорили за прекратяване на огъня в енергийния сектор.

В ранните часове на сряда Кличко съобщи за нови масирани ракетни атаки, довели до прекъсване на електрозахранването в части от Киев. Градските власти призоваха жителите да останат в укритията след обявяването на въздушна тревога заради ракетна заплаха.

Зеленски: Русия продължава да атакува енергийната ни инфраструктура

След ударите украинският президент обвини Москва, че не спазва духа на договореното енергийно примирие.

„Украйна подкрепи прекратяването на огъня в енергетиката. Русия обаче насочи атаките си към поредна електроцентрала и към живота на нашите хора“, заяви Зеленски.

Той определи ситуацията като несправедлива, като подчерта, че докато Русия унищожава украинската енергийна инфраструктура, Киев не получава своевременни предупреждения за изстрелването на балистични ракети.

„Важно е светът да не мълчи за това. Важно е и Съединените щати действително да видят какво се случва и кой носи отговорност за продължаването на тази война“, добави украинският президент.

Това е втора поредна нощ на руски ракетни удари срещу Киев. Атаките се случват в момент, когато Зеленски се готви да се срещне с британския премиер Анди Бърнам на „Даунинг стрийт“, за да обсъдят ускоряването на доставките на системи за противовъздушна отбрана за Украйна.

Тръмп отрече САЩ да са спрели обмена на разузнавателна информация

След руските удари в понеделник вечерта се появиха спекулации, че САЩ са ограничили достъпа на Украйна до ключова разузнавателна информация, която позволява на украинските сили да проследяват приближаващи заплахи.

Във вторник Тръмп отхвърли тези твърдения.

„Помагаме им и споделяме разузнавателна информация“, заяви американският президент.

Той подчерта, че Вашингтон продължава да работи както с Киев, така и с Москва с цел прекратяване на войната.

Попитан за руските удари по украински енергийни обекти, Тръмп отбеляза, че Украйна също е атакувала множество обекти предишния ден.

Американският президент обаче избегна категоричен отговор на въпроса дали Русия е нарушила прекратяването на огъня. Той заяви, че и двете страни искат войната да приключи, но „просто не знаят как да стигнат дотам“.

Спорът за примирието и бъдещето на войната

Размяната на обвинения идва на фона на продължаващите дипломатически усилия за постигане на примирие.

В неделя Зеленски заяви, че 60-дневно прекратяване на огъня би позволило на Украйна да организира президентски избори. Изявлението му последва коментари на Тръмп, че е време Украйна да има нов президент.

В отговор руският външен министър Сергей Лавров заяви, че Украйна не заслужава „отсрочката“, която би осигурило едно примирие. По думите му прекратяването на огъня би дало възможност на европейските държави да доставят нови оръжия на Киев и така да подпомогнат продължаването на войната.

Междувременно Дарницката ТЕЦ-4 отдавна е сред енергийните обекти, засегнати от руските атаки. През февруари тази година централата беше сериозно повредена при отделен ракетен удар и се наложи да преустанови работа.

По информация на Reuters тогава над 1000 жилищни сгради в Киев са останали без отопление и топла вода. Засегнати са били също 47 училища, 72 детски градини и 18 медицински заведения.

Новите удари поставят под въпрос възможността за спазване на договореното енергийно примирие и отново изострят спора между Киев и Москва за отговорността за продължаването на войната.