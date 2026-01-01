Крава е била застреляна в землището на село Долно Осеново, община Симитли. Случаят се разследва от полицията, след като ветеринарна аутопсия е установила, че животното е загинало вследствие на огнестрелно нараняване.

Сигналът е подаден във Второ районно управление в Благоевград. По първоначална информация животното е било умъртвено в периода от вечерта на 10 октомври до 13:00 часа на 11 октомври в местността „Ракочевец“.

Разследват смъртта на крава в Кърджалийско

На място са предприети действия от ветеринарни лекари към Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) в Благоевград. След извършената аутопсия е потвърдено, че причината за смъртта на кравата е прострелване.

За случая е уведомена прокуратурата. Започнато е разследване за проявена жестокост към гръбначно животно.