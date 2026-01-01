Войната е съвсем близо до нашите граници отдавна. Още по времето на кабинета „Денков“ през лятото на 2023 година Русия блокира 80% от нашата Изключителна икономическа зона, обявявайки военноморски учения с бойни стрелби – нещо, което се случва в рамките на няколко дни, но тя го обяви за един месец и удължаваше месец по месец за половин година. Това каза в предаването „Денят на живо“ по NOVA NEWS бившият министър на отбраната Тодор Тагарев и член на Изпълнителния комитет на Гюров и Кандев. По думите му това бяха пряко агресивни действия и към България, защото възпрепятстваха изследванията на природните ресурси в Черно море.

„Разликата с днес е, че вече има потопени кораби, загинали моряци и вече никой не може да си позволи да си затваря очите“, категоричен бе той.

Според Тагарев тезата на Радев за доказателствата е силно манипулативна, тъй като има много различни видове доказателства. „Когато руснаците свалиха малайзийския полет MH17 и убиха 300 души, тогава се произнесе съд срещу конкретни физически лица и ги осъди след 8 години и 4 месеца. Но много по-рано страните казаха, че в резултат на международното разследване Русия е виновна за този акт, а в нашия случай дори не говорим за доказателства, които да издържат в съд. Говорим за реакция в кризисна обстановка. В такава никога не може да чакате да получите стопроцентово гарантирани факти и данни и тогава да действате“, заяви бившият министър на отбраната. По думите му трябва да се действа с най-вероятния вариант, който в случая убедителен – „Русия е извършител на тези актове“.

„Точният термин е координирана, преднамерена, въоръжена атака срещу търговски кораби, което е категорично нарушение на всички международни норми до нашите граници. Това е ситуацията, в която се намираме“, категоричен бе Тагарев.

Според него правителството не смее да активира член 4 на НАТО, защото тогава трябва да предостави цялата информация, за това какво е установено и какво се прави, както и да получи цялата информация от нашите съюзници. „Да стане пълна картина, която ще извади от всякакво съмнение това, че Русия е агресорът в случая. Тогава ще трябва да се разработят мерки за повишаване на нашата сигурност, които евентуално могат да включват разполагане на НАТО-вски сили на нашата територия. Това Радев и Йотова не желаят да се случи в предизборния период“, заяви Тодор Тагарев.

Отговорното поведение за българската национална сигурност е да се задействат институционалните съюзни механизми на НАТО и ЕС, за да може да се повиши сигурността, защото тя не е само военна, а и икономическа, посочи още бившият военен министър.

Целия разговор гледайте във видеото.