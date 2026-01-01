Главна дирекция "Гранична полиция" публикува първи кадри от спасителката акция след нападението с дронове над търговски кораби в Черно море.

Граничният полицейски кораб 514 – „Бургас“ с 9-членен екипаж е провел през нощта рискова спасителна операция, спасявайки бедстващ екипаж при вълнение на морето над 3 бала.

На 13 окотмври 2026 г. около 01:15 ч. в Регионалния координационен център на РДГП – Бургас е получен сигнал за помощ от моторен кораб „Челси-3“, с флаг Малта, плаващ на около 16 морски мили източно от Бяла.

След проведен разговор между Морския спасителен и координационен център – Варна и пострадалия кораб става ясно, че екипажът е 15-членен, всички са живи, но има няколко пострадали моряци и има лек крен /наклон на една страна/.

В 02:45 ч. гранично-полицейският кораб 514 отплава от пристанището във Варна и се насочва към района на МК "Челси – 3.

ГД „Гранична полиция“

ГД „Гранична полиция“

Независимо от бурното море, граничният кораб застава до наклонения пострадал плавателен съд. В 04.43 ч. целият екипаж е качен на борда на граничния полицейски кораб. В 7.15 часа чуждите моряци са успешно доведени на сушата. На пострадалите е осигурена медицинска помощ.

По същото време (7.15 ч) е получена информация, че на около 13 морски мили източно от нос Шабла два търговски кораба са качили общо 5 човека, бедстващи в морето. Те били част от 16-членния екипаж на моторен кораб с флаг Гвинея-Бисау, плаващ от Алжир за Браила. По предварителна информация – сирийци и египтяни.

Веднага към мястото се насочват два гранични полицейски кораба – „Бургас“ и „Каварна“. Спасителната операция продължава и в момента.