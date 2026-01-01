45-годишен мъж е пострадал при катастрофа, станала на 13 октомври около 18:25 ч. на кръстовището на път I-7 с път II-21 край Силистра. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Силистра.

Тежка катастрофа с жертва в Силистренско

Мъжът управлявал товарен влекач „Мерцедес“ с прикачено ремарке, но загубил контрол над превозното средство и се преобърнал на пътното платно. При инцидента е получил контузия на мозъка и е настанен в болница.

Причините за произшествието се изясняват. По случая е образувано досъдебно производство.