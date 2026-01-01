Разследват тежка катастрофа с жертва в Силистренско, съобщиха от полицята.

Инцидентът е станал на пътя между селата Водно и Брадвари.

25-годишен шофьор е навлязъл в насрещната лента и се ударил с кола, управлявана от 42-годишен мъж.

Шофьор загина при катастрофа в Шуменско

Загинал е мъж на 45 години, а 47-годишна жена е транспортирана за медицински преглед.

Останалите участници в произшествието не са сериозно пострадали - водачът и дете на 1 година, както и шофьорът на другия автомобил и неговите спътници - жена и две деца.

Движението в участъка е ограничено.