Разследват тежка катастрофа с жертва в Силистренско, съобщиха от полицята.
Инцидентът е станал на пътя между селата Водно и Брадвари.
25-годишен шофьор е навлязъл в насрещната лента и се ударил с кола, управлявана от 42-годишен мъж.
Шофьор загина при катастрофа в Шуменско
Загинал е мъж на 45 години, а 47-годишна жена е транспортирана за медицински преглед.
Останалите участници в произшествието не са сериозно пострадали - водачът и дете на 1 година, както и шофьорът на другия автомобил и неговите спътници - жена и две деца.
Движението в участъка е ограничено.