Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) трябва да определи днес кого да предложи за временно изпълняващ функциите главен прокурор на България.

Процедурата е свързана с предстоящото изтичане на шестмесечния срок, в който настоящият ръководител на държавното обвинение Ваня Стефанова може да заема поста. Срокът приключва на 22 октомври 2026 г.

На заседанието си на 7 октомври кадровиците решиха единодушно, с осем гласа „за“, да поискат съгласието на Магдалена Лазарова-Проданова, заместник на главния прокурор във Върховната касационна прокуратура (ВКП), да поеме временно ръководството на прокуратурата. Ако тя приеме предложението, кандидатурата ѝ трябва да бъде разгледана от Пленума на ВСС на 15 октомври. При отказ процедурата ще продължи с обсъждане на други възможни кандидати.

Правосъдният министър настоява за реален избор между няколко кандидати

Междувременно министърът на правосъдието Николай Найденов предприе действия за разширяване на кръга от възможни кандидати. На 7 октомври той поиска от и.ф. главен прокурор Ваня Стефанова списък на прокурорите, които ръководят отдели във ВКП, информация кои от тях са готови писмено да приемат номинация, както и кадрови справки за професионалния им опит и служебното им развитие.

В последващо писмо до Прокурорската колегия министърът призова да бъдат предложени повече от един кандидат, за да има възможност за реален избор. Той настоява старшинството да не бъде единственият определящ критерий и кандидатите да бъдат изслушани за намеренията и визията им за управлението на прокуратурата през следващите шест месеца.

Според Министерството на правосъдието възможността за повече от една кандидатура произтича от Закона за съдебната власт. Министърът разполага с правомощие да предложи кандидат за временно изпълняващ функциите главен прокурор, но окончателното решение се взема от Пленума на ВСС.

Предстоящото заседание на Прокурорската колегия ще покаже дали ще бъде разширен кръгът на обсъжданите кандидати. Основният срок, който определя темпото на процедурата, е 22 октомври, когато изтичат шестте месеца на настоящия и.ф. главен прокурор Ваня Стефанова.