В общинските детски заведения в София не достигат 156 медицински сестри, което затруднява работата на 78 яслени групи и разкриването на нови места за деца. Заради недостига на кадри Столичната община настоява за законодателни промени, които да позволят медицинската грижа да се организира на ниво детско заведение, а не да се изисква медицинска сестра във всяка отделна яслена група.

Предложенията бяха представени от заместник-кметовете Десислава Желязкова и Надежда Бачева на пресконференция с участието на представители на организациите, които подкрепят промените. От общината уверяват, че не планират закриване на ясли или освобождаване на служители.

„Децата в яслена възраст имат нужда от здраве и сигурност, но и от подкрепа за своето развитие. Медицинските сестри и педагозите имат различни компетентности, които трябва да се допълват. Когато ги противопоставяме, създаваме излишно напрежение, вместо да търсим най-добрия механизъм за грижа за всяко дете“, заяви Желязкова.

Недостигът на кадри затруднява работата на яслите

При необходимост от 520 медицински сестри в общинските детски заведения в София работят 364. Над половината от тях са в пенсионна възраст. Недостигът ограничава възможностите за нормална работа на яслените групи и за разширяване на местата за деца.

Предложението на общината е медицинската грижа да се осигурява на ниво детско заведение, като се запази ролята на медицинските специалисти. Според СО Министерството на здравеопазването вече е дало тълкуване, че при определени условия подобна организация е възможна.

Остават обаче въпроси, свързани с назначаването на специалистите, финансирането на възнагражденията и организацията на работата в детски заведения, които разполагат с повече от една сграда.

„Не искаме да затваряме детски ясли. Искаме те да продължат да работят и качеството на грижата да се повишава. За да постигнем това, са ни необходими ясни правила, които отчитат както нуждата от медицинско обслужване, така и реалния недостиг на специалисти“, посочи Желязкова.

Заместник-кметът Надежда Бачева подчерта, че целта е да се гарантират сигурността на децата и възможността детските заведения да функционират.

„За нас е важно да работим за привличането на медицински кадри и едновременно с това да намерим организация, която позволява на детските заведения да функционират“, заяви тя.

Медицинската грижа и педагогическата подкрепа

От Столичната община подчертават, че медицинските специалисти и педагозите имат различни, но допълващи се функции. Медицинските сестри следят здравословното състояние на децата, разпознават симптоми и реагират при спешни ситуации.

Педагозите, от своя страна, подпомагат езиковото, познавателното, емоционалното и социалното развитие на децата чрез игра, общуване и занимания, съобразени с възрастта им.

Според общината организацията на яслената грижа трябва да отчита всички тези потребности и да осигурява координирана работа между специалистите. Обсъждат се и стандарти за ранно детско развитие във възрастта от 0 до 3 години.

Законодателни промени и мерки за привличане на кадри

По данни на общината предложенията се разработват повече от две години. Те предвиждат изменения в Закона за предучилищното и училищното образование, Закона за здравето и свързаната нормативна уредба. Част от предложенията са включени в законопроект, подкрепен на първо четене от парламентарната Комисия по образованието и науката.

Сред подкрепящите промените са Българският лекарски съюз, Българската педиатрична асоциация, Столичната лекарска колегия, представители на академичната общност и над 200 директори на детски градини.

Столичната община настоява законодателството ясно да регламентира отговорностите на институциите, назначаването на медицинските специалисти и финансирането на грижата. Общината подкрепя и преминаването на детските ясли към системата на Министерството на образованието и науката, при планиран преход и ясни стандарти за ранно детско развитие.

Сред мерките за привличане на кадри са увеличение с 35% на възнагражденията на медицинските сестри в общинските детски заведения от началото на мандата, стипендиантска програма и партньорство с Пета градска многопрофилна болница за подготовка на нови специалисти.

От общината заявяват готовност да продължат диалога с медицинските специалисти, професионалните организации, родителите и другите общини. Предложенията могат да бъдат обсъждани и прецизирани между четенията на законопроекта, посочват от Столичната община.