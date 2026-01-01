Георг Георгиев и Даниел Митов от ГЕРБ обвиниха управляващите в липса на адекватна реакция и настояха за задействане на механизмите на НАТО. Митов посочи, че ще поискат извънредно заседание, в което да има и закрита част.

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"Мекушавата позиция, или липсата изобщо на такава, не се отплаща с нищо. Правя уточнението, че всички сме за мир и всички искаме да видим успокояване на ситуацията и тези въоръжени конфликти непосредствено до нашата граница, спират", каза Георгиев.

„Ако България не даде достатъчно твърд и разбираем от страна на агресора отговор на случилото се в Черно море, няма да закъснее повторение на тази случка и днес виждаме именно това - отново два ударени кораба“, заяви Георг Георгиев.

По думите му новите атаки показват, че бойните действия се доближават до българските териториални води. Той припомни и позицията на управляващите след предишните инциденти, когато беше изтъкнато, че атаките са в изключителната икономическа зона на България, а не в териториалните води. "Бойните действия наближават българската територия", каза той.

Георгиев разкритикува решението да бъде извикан руският посланик Елеонора Митрофанова за разговор. Според него България трябва да използва дипломатическите механизми по подходящ начин, включително чрез официална вербална нота или дипломатически демарш. "Всеки, който поне малко разбира от международни отношения знае, че посланикът не е равен на министър-председателя, има много други нива, които трябва да бъдат задействани, именно в МВнР", каза Георгиев.

"До миналата година, когато управляваше ГЕРБ, подобни инциденти не е имало", обясни той. „Кой е този нормален превозвач, транспортен, корабен, енергиен оператор, който ще избере да минава през Черно море, в което в момента се взривяват кораби, загиват хора“, запита Георгиев.

Той отправи критики и към позициите на президента Илияна Йотова и премиера Румен Радев относно войната в Украйна. Според него липсата на яснота за позицията на България създава несигурност.

"Премиерът Радев, в пленарна зала се похвали, че говорителят на Кремъл Песков, го е похвалил, можеше не да вика руският посланик, който не му е на нивото, а да се обади директно на Песков или на Путин и да попита в прав текст - на вас ли дължим тази агресия, руски ли са дроновете", каза Георгиев.

Даниел Митов също обвини управляващите в недостатъчно активни действия след атаките срещу корабите.

„Беззъбото, мекушаво, доброжелателно отношение към агресията винаги води до едно – до увеличаване на агресията“, заяви Митов.

По думите му България е можела да потърси консултации със съюзниците си чрез различни механизми на НАТО, включително по член 4 от Северноатлантическия договор, чрез Северноатлантическия съвет, Военния комитет на НАТО или формата НАТО–Украйна.

Той също разкритикува решението да бъде извикан руският посланик, като заяви, че подобен ход сам по себе си не представлява достатъчен дипломатически отговор.