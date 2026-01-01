Търговски кораб, плаващ под малтийски флаг, е ударен от дрон в Черно море.

Инцидентът станал на 15 морски мили от брега, срещу град Бяла, област Варна. Това е само на 3 мили от границата на териториалните ни води, която е на 12 морски мили. Това става ясно от данни на дежурния координатор на Районен център 112 във Варна,съобщава NOVA.

Сигналът за нападението над кораба „Челси 3” е подаден в 01:57 ч. през изминалата нощ. Обаждането е постъпило от дежурния на „Варна трафик”. По първоначални данни плавателният съд е построен през 2006 г. и се менажира от базирана в Украйна компания. Корабът извършвал преход от турското черноморско пристанище Гиресун с направление към Джурджулещ. Според портала Maritime.bg, атаката била извършена от три дрона.

По първоначална информация при удара са пострадали 12 души. Предприети са действия ранените да бъдат транспортирани до пристанище Варна.

Сигналът е предаден на Областната дирекция на МВР, „Морска администрация“, Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП), Националната служба за охрана (НСО), както и на местните власти – общината и дежурния в областната управа. Към момента все още няма официална информация за вида на товара и за това дали има загинали.

В ранните часове на 6 октомври 2026 г. корабите ALFA WATAN и ABLE бяха поразени от морски и въздушни дронове на около 70 морски мили източно от град Бяла, област Варна.

ALFA WATAN, плаващ под флага на Того, получи тежки повреди и потъна. Корабът е пътувал от Турция към румънското пристанище Сулина. Съдбата на екипажа му остана неизвестна, като при издирвателната операция бяха открити спасителни средства, но не и оцелели моряци.

Вторият атакуван кораб – ABLE, под флага на Палау, е пътувал от Румъния към Истанбул. След удара на борда му избухна пожар. Всичките 18 членове на екипажа бяха спасени с помощта на българския ферибот DIOSCURIA. Двама моряци пострадаха тежко и бяха транспортирани за лечение във Варна.

Атаката предизвика реакция на българските власти и мащабна спасителна операция с участието на Военноморските сили, Военновъздушните сили, Гранична полиция и „Морска администрация“.

Министър-председателят Румен Радев определи нападението като абсолютно недопустимо и грубо нарушение на международното право. Инцидентът постави сериозни въпроси за сигурността на търговското корабоплаване в западната част на Черно море.