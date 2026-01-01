Комплексните и значими язовири в България са запълнени на 64,81% към 13 октомври 2026 г. Общият им завирен обем е 4 236,1 млн. куб. метра – с над 12% повече спрямо средата на октомври миналата година. Това съобщиха от Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

По данни на ведомството процентът на запълване е най-високият за последните осем години за същия календарен период. Екоминистерството управлява водния ресурс в общо 52 комплексни и значими язовира.

Наличните водни обеми според основното предназначение на язовирите са:

за питейно-битово водоснабдяване – 79,06%;

за резервно питейно-битово водоснабдяване – 47,14%;

за напояване – 49,46%;

за енергетика – 69,77%.

Очакват се повишения на речните нива

Днес и през нощта срещу 14 октомври заради валежите се очаква повишение на нивата на реките. От следобедните часове на 14 октомври и през 15 октомври водните нива предимно ще се понижават, като на отделни места са възможни повишения вследствие на оттичане.

От вечерта на 15 октомври и през нощта срещу 16 октомври се очакват нови повишения на речните нива в Дунавския басейн. На 16 октомври повишения са възможни в Източнобеломорския басейн и на места в планинските части на Западнобеломорския басейн.

Водните количества ще останат под праговете за внимание, сочат прогнозите на МОСВ.

Жълт код за 14 области заради валежите

От министерството призовават местните власти да прилагат мерките, предвидени в Плановете за управление на риска от наводнения за периода 2022–2027 г., и да следят актуалната хидрометеорологична информация и прогнозите за опасни явления.

Според прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) на 14 октомври валежите ще бъдат продължителни в Родопите и Югоизточна България. В останалите райони те постепенно ще отслабват и ще спират.

За сряда, 14 октомври, НИМХ е издал предупреждение от първа степен – жълт код, за 14 области, главно в източната половина на страната.

От запад валежите ще отслабнат и ще започнат да спират, а по-късно през деня облачността над западните райони ще се разкъсва. На много места ще духа умерен, а в източните райони – силен вятър от север-североизток.