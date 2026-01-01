Полицай загина тази нощ в Брюксел при престрелка по време на операция за задържане на обявен за откраднат автомобил, по първоначална информация, съобщена от белгийските медии, цитирани от Франс прес.

Полицията и прокуратурата на белгийската столица потвърдиха смъртта на полицая, но на този етап отказаха да коментират обстоятелствата около инцидента.

Прокуратурата обяви пресконференция този следобед.

"Полицай загуби живота си тази нощ при изпълнение на служебните си задължения в Брюксел", коментира тази сутрин сутринта белгийският премиер Барт де Вевер в социалната мрежа Екс, като изрази съболезнования на семейството и колегите на полицая.

Според местни медии полицаят е бил смъртоносно ранен от изстрел при спирането на автомобил, който е бил обявен за откраднат няколко часа по-рано в Тубизе, южно от Брюксел.

Според фламандската обществена телевизия Ве Ер Те, при вида на полицейския автомобил, който ги преследвал, заподозрените веднага са излезли от колата си и са открили огън.

Към момента няма информация за извършени арести.

Белгийският министър на вътрешните работи Бернар Кентен заяви, че е "дълбоко потресен от трагичната загуба".