Големи количества марихуана и кокаин са открити в два хладилни камиона, превозващи месо за преработка, на територията на Ловеч. Двамата шофьори, български граждани, са задържани и привлечени като обвиняеми, съобщиха от прокуратурата.

При съвместна операция на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) и Агенция „Митници“ са намерени и иззети общо 204 пакета марихуана и 14 пакета кокаин.

Марихуаната била укрита в специално пригоден тайник на покрива на ремаркето на единия камион, а кокаинът – в кутиите със сурово пакетирано месо.

По случая са образувани две досъдебни производства на 12 октомври 2026 г. Разследването се провежда под ръководството на Окръжната прокуратура в Ловеч.

Прокуратура

Двамата шофьори са привлечени като обвиняеми за държане на наркотични вещества с цел разпространение. С постановление на наблюдаващия прокурор те са задържани за срок до 72 часа, за да бъдат изправени пред съда. Предстои прокуратурата да внесе искане за налагане на мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Разследващите установяват маршрутите на движение на двата камиона, както и евентуалната съпричастност на други лица и фирми към превоза на наркотиците. Разпитват се свидетели, изискват се документи и са назначени експертизи. Иззетите наркотични вещества са приобщени като веществени доказателства.

За престъплението по чл. 354а, ал. 2 от Наказателния кодекс е предвидено наказание от 3 до 12 години лишаване от свобода и глоба от 5000 до 25 000 евро.

Разследването продължава.