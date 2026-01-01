Кремъл съобщи, че правителството обсъжда проблемите, пред които е изправена руската технологична компания „Яндекс“, работеща и в областта на изкуствения интелект, след като Украйна нанесе удари по три от нейните центрове за данни, предаде Ройтерс.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че е твърде рано да се прецени дали прекъсванията в работата на услугите вследствие на атаките са причинили финансови загуби на потребителите.

Попитан дали правителството обмисля механизъм за компенсиране на потребителите, той каза, че „в момента „Яндекс“ изпитва затруднения и, разбира се въпросът се обсъжда от правителството, но компанията предприема спешни мерки за справяне с последиците от атаката“.

„Компанията е силна и стабилна“, заяви Песков пред репортери.

През последната седмица бе съобщено за три атаки срещу центрове за данни на компанията, наричана „руския Гугъл“. Тя управлява най-популярната търсачка в страната, както и приложения за доставка на храна и поръчка на таксита, използвани от милиони потребители.

„Яндекс“ (Yandex) е една от най-големите руски технологични компании, известна най-вече със своята интернет търсачка, която често е сравнявана с Google. Компанията развива широка гама от дигитални услуги, сред които онлайн карти и навигация, поръчки на таксита, доставки на храна, електронна търговия, облачни технологии и решения, базирани на изкуствен интелект.

Основана през 1997 г., „Яндекс“ се превръща в ключов участник в руския дигитален сектор, като услугите ѝ се използват от милиони хора ежедневно. Компанията инвестира и в разработването на технологии за машинно обучение, гласови асистенти и генеративен изкуствен интелект.

Центровете за данни са съществена част от инфраструктурата на подобни технологични компании. В тях се съхранява и обработва информацията, необходима за функционирането на онлайн услугите. Повреда или прекъсване на работата им може да доведе до затруднения в достъпа до приложения и платформи, както и до финансови последици за компанията и нейните клиенти.

Заради широкото разпространение на услугите на „Яндекс“ евентуални продължителни прекъсвания могат да засегнат значителен брой потребители и бизнеси в Русия.