Киев не е получил предупреждение от партньорите си за снощната атака срещу украинската столица с пет балистични ракети, съобщи украинският президент Володимир Зеленски в публикация във Фейсбук, предаде Укринформ.

„Имаше и доста жестока атака с балистични ракети срещу Киев – пет ракети, поразили гражданска инфраструктура. За съжаление, партньорите ни не ни предупредиха за тази атака. Разузнавателната информация за изстрелването на руски балистични ракети помага за спасяването на човешки живот и това е от изключително значение. Именно предупрежденията за балистични ракети помагат да се предотвратят човешки жертви“, заяви той.

Президентът припомни, че от вечерта до момента Русия е атакувала Украйна с над 100 различни вида оръжия, включително реактивни дронове, дронове камикадзе и балистични ракети. Значителна част от тях са били успешно прехванати, но не всички, отбеляза Зеленски.

При атаката в Харков е била поразена жилищна сграда и са загинали четирима души, а спасителната операция е продължила почти цяла нощ.

По думите на Зеленски само за една вечер в Харков са били ранени 41 души.