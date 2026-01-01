Бившият британски премиер Борис Джонсън разкритикува остро решението на американския президент Доналд Тръмп да облекчи ограниченията върху доставките на руски дизел за САЩ. Той определи договореността като „отвратителна“ и обвини Вашингтон, че с подобни действия подпомага финансирането на руската война срещу Украйна.

В интервю за британския вестник Daily Mail Джонсън заяви, че е недопустимо Русия да продължава да атакува украинската енергийна инфраструктура, докато Киев е подложен на натиск да ограничи ответните си удари.

„Двойните стандарти са възмутителни“, коментира бившият премиер.

Той постави въпроса защо Москва трябва да може да унищожава украински енергийни обекти и да убива цивилни, докато на Украйна се оказва натиск да не отвръща на атаките.

„Съмнявам се, че Путин разполага с количествата дизелово гориво, които да достави на САЩ. Но ако руски кораб с такъв товар се опита да премине през Ламанша, се надявам Кралският флот да го прехване“, заяви Джонсън.

По думите му Великобритания и съюзниците ѝ трябва да продължат да подкрепят Украйна, вместо да се опитват да постигнат отстъпки чрез умиротворяване на руския президент Владимир Путин.

„Абсурдно е да се опитваш да умилостивиш Путин. Това няма да повлияе на цените на горивата“, заяви бившият британски премиер.

Сделката за руския дизел предизвика политически спор

Решението на Тръмп да допусне доставки на руски дизел за американския пазар предизвика критики на фона на високите цени на горивата в САЩ и продължаващата война в Украйна.

Според публикуваната информация договореността предвижда първоначална доставка на 300 000 тона гориво, последвана от още 500 000 тона през ноември и допълнителен милион тона впоследствие.

Тръмп е под натиск да ограничи поскъпването на енергията преди междинните избори за Конгреса през ноември. В същото време действията му спрямо Русия предизвикват въпроси за последователността на американската политика по отношение на санкциите и подкрепата за Киев.

Украинският президент Володимир Зеленски определи договореността като „подарък за Путин“, който според него ще бъде от полза за Москва и може да удължи войната.

В отговор Тръмп отправи критики към украинския лидер и заяви, че Украйна трябва да прекрати атаките срещу руската петролна инфраструктура. Според американския президент подобни удари затрудняват постигането на договорености с Москва.

Тръмп обвини Киев за част от натиска върху енергийните пазари, докато украинската страна подчертава, че атаките срещу руски петролни обекти са средство за ограничаване на ресурсите, с които Кремъл финансира военните си действия.

Спор около енергийното примирие

Допълнително напрежение възникна след изявление на Тръмп в социалната му мрежа Truth Social, че Русия и Украйна са се споразумели за „енергийно примирие“.

„Влиза в сила незабавно ЕНЕРГИЙНО ПРИМИРИЕ във войната между Русия и Украйна. И двете страни са се споразумели. Не го нарушавайте!“, написа американският президент.

Идеята предвижда прекратяване на атаките срещу енергийната инфраструктура на двете страни. Първоначално Зеленски заяви, че не е бил запознат с договореността, но впоследствие обяви, че Украйна подкрепя прекратяването на огъня и очаква подробности от Вашингтон.

В публикация в социалната мрежа X украинският президент подчерта, че Киев подкрепя инициативи за деескалация, защита на цивилното население и постигане на траен мир.

Междувременно се появиха съобщения за нови руски удари по енергийни обекти в Украйна, включително в Киев и Харковска област. Зеленски заяви, че атаките са били извършени след обявяването на енергийното примирие.

Джонсън и британските консерватори критикуват Вашингтон

Борис Джонсън е сред последователните поддръжници на Украйна във Великобритания. Той беше сред първите западни лидери, посетили Киев след началото на руската пълномащабна инвазия през февруари 2022 г.

В публикация в X бившият премиер заяви, че решението за облекчаване на ограниченията върху руските горива е неприемливо. Според него покачването на цените е свързано с прекъсванията на световните енергийни доставки, включително с кризата около Ормузкия проток, а не може да бъде приписвано единствено на действията на Украйна.

Джонсън предупреди, че американските потребители на практика могат да финансират руските военни действия чрез покупките на руски енергийни ресурси.

Позицията му беше подкрепена и от лидера на Консервативната партия Кеми Баденох. Тя заяви, че свободата на Украйна не може да бъде предмет на политически сделки и разкритикува както облекчаването на санкциите върху руския дизел, така и обвиненията срещу Зеленски.

„Той греши, като облекчава санкциите върху руския дизел, греши, като обвинява президента Зеленски за удължаването на войната на Путин и греши, като подкопава нация, бореща се за правото си на съществуване“, заяви Баденох.

Британският министър на отбраната Уес Стрийтинг зае по-умерена позиция. В интервю за Sky News той отбеляза, че напрежението между Киев и Вашингтон не е прецедент, и подчерта, че задачата на Великобритания е да помогне за възстановяването на диалога между съюзниците.

Стрийтинг допусна, че вътрешнополитическият натиск в САЩ, включително наближаващите междинни избори, оказва влияние върху решенията на Тръмп за енергийните доставки и цените на горивата.

Санкциите и цените на горивата остават в центъра на спора

Договореността за руския дизел идва на фона на продължаващите дебати за ефективността на санкциите срещу Москва и за въздействието им върху световните енергийни пазари.

Според цитираните данни цената на дизела в САЩ е нараснала от 3,68 долара за галон година по-рано до 6,28 долара. Поскъпването е свързано с прекъсванията на доставките и напрежението на международните енергийни пазари.

На този фон Тръмп търси начини да ограничи цените за американските потребители, включително чрез промени в енергийната политика. Той е заплашвал и с ограничения върху износа на енергийни ресурси към съюзници от Г-7.

Спорът около руските доставки поставя въпроса как Вашингтон ще съчетае стремежа си към по-ниски цени на горивата с политиката на натиск върху Москва и подкрепата за Украйна.