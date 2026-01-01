Дизелът в САЩ поевтиня след като президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че Русия се е съгласила да доставя дизелово гориво за американския и световния пазар.

Тръмп обяви това в публикация в социалната мрежа Truth Social.

Фючърсите на дизела се търгуваха с понижение от около 4,5% до 4,67 долара за галон.

Припомняме, че президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Русия се е съгласила да доставя дизелово гориво за американския и световния пазар, за да помогне за понижаване на цените - ход, който предизвика остри критики от страна на Украйна, предаде ДПА.

В публикация в социалната си мрежа Трут соушъл Тръмп посочи, че руският президент Владимир Путин се е съгласил с доставките по време на "изключително успешен" телефонен разговор между двамата лидери.

Тръмп, чиято Републиканска партия е изправена пред нарастващо недоволство заради цените на горивата преди междинните избори следващия месец, заяви, че Русия ще достави "незабавно" над 300 000 тона дизелово гориво, последвани от още 500 000 тона през ноември и 1 милион тона малко след това. Възможно е да бъдат доставени още 3 милиона тона за кратък период от време в зависимост от състоянието на руските рафинерии, добави той.

Кремъл потвърди споразумението, като заяви, че Русия е готова да доставя петрол и петролни продукти на всички пазари.

Енергийни анализатори смятат, че обявените от Тръмп доставки представляват съвсем малка част от световното търсене на дизел и е малко вероятно да окажат съществено влияние върху цените. Въпреки това споразумението бележи поредния рязък обрат в често променящия се подход на Вашингтон към Москва, отбелязва ДПА.



Украинският президент Володимир Зеленски остро разкритикува споразумението, като предупреди, че всяко смекчаване на ограниченията върху руския енергиен износ ще помогне на Москва да финансира войната си срещу Украйна. "Да се позволи на Русия да продава петролни продукти е инвестиция във войната, която трябва да бъде прекратена, а не удължавана", посочи Зеленски.

Той отново потвърди готовността на Украйна да спре атаките срещу руски рафинерии, ако Москва се съгласи да прекрати ударите по украински енергийни съоръжения. "Предлагаме точно такова споразумение на Америка и вярваме, че силата на Съединените щати е достатъчна за постигането на такъв компромис", добави украинският президент.

След изявлението на Тръмп Министерството на финансите на САЩ издаде временно изключение от санкциите срещу Русия, позволяващо продажбата, доставката, разтоварването и вноса на руски дизел до 7 април 2027 г.

Тръмп е изправен пред нарастващ вътрешен натиск заради растящите цени на горивата преди междинните избори на 3 ноември, които ще определят коя партия ще контролира Конгреса на САЩ. Цените на горивата се повишиха в световен мащаб заради войната с Иран и смущенията в корабоплаването през Ормузкия проток, който е жизненоважен маршрут за световните доставки на петрол.

Тръмп многократно е обвинявал Зеленски за глобалния недостиг на дизел, призовавайки Украйна да прекрати атаките срещу руските рафинерии.

Американският президент посочи в социалната си мрежа също, че споразумението с Русия, съчетано с "пълния контрол" на Вашингтон върху Ормузкия проток, ще доведе до рязък спад на цените на дизела.

"По-ниските цени за американците, особено за нашите велики фермери, животновъди и шофьори на камиони, са мой най-голям приоритет", написа още Тръмп.