Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че е постигнато енергийно примирие между Русия и Украйна, което влиза в сила незабавно, предадоха световните агенции. Тръмп каза това в публикация в социалната си платформа Трут соушъл.

"Считано от този момент, има ЕНЕРГИЙНО ПРИМИРИЕ във войната между Русия и Украйна. Двете страни се съгласиха на това. Не го нарушавайте! Благодаря за вашето внимание по този въпрос", заявява американският държавен глава.

Все още няма потвърждение от Москва и Киев за подобно споразумение за прекратяване на ударите по енергийна инфраструктура, уточни Ройтерс.

Вчера Тръмп призова украинския президент Володимир Зеленски да разпореди спиране на ударите по руски рафинерии и го разкритикува, че досега не е постигнал сделка с Русия за прекратяване на войната. Освен това американският президент заяви, че украинците може би трябва да си изберат нов лидер.

Украйна няма да поразява повече руски рафинерии, ако Москва престане с атаките си срещу украинската енергийна инфраструктура, заяви Зеленски днес, цитиран от украински медии и от Франс прес.