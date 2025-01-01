По време на брифинг във вторник (9 декември) украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Украйна е готова за „енергийно примирие“ с Русия, което да спре атаките срещу енергийната инфраструктура и от двете страни, предаде "Ей Би Си Нюз".

„Руснаците атакуват енергийната ни инфраструктура и ние отговаряме напълно справедливо. Затова, ако руснаците са готови за енергийно примирие, ние винаги сме заявявали, че също сме готови. Това е много важно за хората“, подчерта Зеленски, цитиран от УНИАН.

Днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отхвръли предложението.

„Ние работим за мир, а не за прекратяване на огъня“, заяви Песков по време на брифинг.