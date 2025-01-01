Ценни находки от най-древната история на Лом бяха открити при археологически разкопки на античния Алмус, приключили малко преди Рождество Христово, съобщиха от Община Лом.

За два месеца разкопки на мястото на древното селище Алмус, днес квартал „Калето“ в Лом, са открити останки от древно селище от XI век преди Христа - края на късната бронзова епоха. Частично разкрити са подови нива на леки постройки, изградени от глина. Тези най-ранни известни обитатели на Лом са носители на т. нар. култура на инкрустираната керамика, добре позната от некропола при село Орсоя в община Лом, проучен от Трайко Филипов.

БТА / Община Лом

След като животът в това селище е прекъснал, неговите останки са затрупани от наноси на река Дунав. Едва хиляда години по-късно на същото място е настанен римски гарнизон. Проучванията през последните два месеца позволяват по-точно да се определи хронологията на най-ранното римско селище, което е военен лагер, обграден от два рова, зад които се издига крепостна стена. При сегашните разкопки е проучен външният ров и крепостната стена, която е изградена от неизпечени тухли, част от които са се съхранили изненадващо близо 2000 години. Предполага се, че този римски лагер е изграден през второто или третото десетилетие на I век при управлението на втория римски император Тиберий. При разкопките е открита монета с надпис SE VE. Такива контрамарки са известни от Италия и Сицилия, а откриването им на Долен Дунав, разположен в периферията на Римската империя, е изключително изненадващо. Датировката им е именно по времето на Тиберий.

БТА / Община Лом

Лагерът е преустроен цялостно около средата на I век при управлението на Клавдий или Нерон. Рововете са запълнени, като в тях са изхвърлени част от неизпечените тухли на крепостната стена, която е била заравнена. Изграден е нов военен лагер, който е използван от конница. От него е почти цялостно проучена войнишка барака с размери 35 на 7 м, използвана и като конюшня, част от улица и втора крепостна стена, но изградена от землен насип и камъни. Обитаването ѝ приключва с мощен пожар, който се е случил през 80-те години на I век. В частично проучен навес пред казарменото помещение са открити бронзови украси от ярем на колесница/каруца. Най-представителни сред тях са две идентични статуетки на пантери.

БТА / Община Лом

Частично проучените два военни лагера в Лом се явяват единствени елементи на крепостни съоръжения от началото на Римската епоха в Северозападна България, които са разкрити с разкопки. Важно е да се припомни, че историята на римска Мизия започва именно от днешна Северозападна България и Източна Сърбия, заявяват от Община Лом.

Археологическите проучвания в Лом са единствените редовни такива в област Монтана през 2025 година. Те са подпомогнати от общината и кмета на Лом Цветан Петров. Ръководител на проучванията е археологът д-р Владислав Живков.