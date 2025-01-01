Кремъл заяви, че последните думи на президента на САЩ Доналд Тръмп относно Украйна – включително твърденията, че Москва ще спечели войната и че Киев ще трябва да отстъпи територии – се доближават до руската гледна точка.

В интервю за „Политико“ Тръмп нарече европейските лидери „слаби“ и призова украинския президент Володимир Зеленски да проведе избори, което укранското законодателство не позволява във военновременни условия.

„В много отношения – по темите за членството в НАТО, за териториите, за това как Украйна губи земя – тези изявления са в унисон с нашето разбиране“, каза прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков. Той определи думите на Тръмп за „много важни“.

Тръмп аргументира тезата си, че Русия има по-силна позиция в преговори за край на конфликта поради размера и ресурса на страната, и заяви, че Украйна никога няма да стане член на НАТО.

След интервюто Зеленски заяви, че е готов да свика нови избори, ако може да бъде гарантирана сигурността. Войната и въведеното военно положение правят провеждането на избори невъзможно според украинското законодателство.

Русия отдавна настоява за отстраняването на Зеленски, като го нарича нелегитимен лидер.

„Ще видим как ще се развият събитията“, каза Песков в отговор на изявлението на Зеленски.

Съединените щати засилиха контактите както с Москва, така и с Киев в опит да сложат край на най-тежкия конфликт в Европа след Втората световна война.

В интервюто си за „Политико“ Тръмп заяви, че постигането на споразумение е „трудно“, тъй като „нивото на омраза между Путин и Зеленски е огромно“.