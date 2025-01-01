Длъжници до живот и кредити за стотици хиляди левове - в рубриката "Високо напрежение" с Татяна Йорданова ви показахме редица разследвания за кредитни измами. В една от тях на жертвите е давана оферта за уж финансова програма от партия, в която ако изтеглят кредит, ще спечелят комисионна, а друг ще покрие заема им. Има развръзка и след това разследване - полицията стигна до мозъка на тази измама.

Измама без край. Стара, но безотказно работеща схема. Още миналата година полицията и прокуратурата се заеха с сигналите на хора, които с лицата си застанаха пред камерата и разказаха за същата схема. Една година по-късно, равносметката е следната:

90 хиляди. Прекратено досъдебно производство. Наблюдаващият прокурор е установил, че Владимир може да търси справедливост с гражданско дело, т.е. без съдействие на институциите в разследването.

224 хиляди лева общо. Няма движение. Сигналът е заседнал някъде между ГДБОП и Софийска районна прокуратура.

Около 7-8 хиляди. Ако има нещо, те ще те извикат. Рано е. Това казва разследващия полицай, на когото потърпевшият звъни една година след подадения сигнал. От прокуратурата заявиха, че тече активно разследване, но експертизата все още не е готова.

След поредните случаи отново се повдигна въпросът, как е възможно в рамките на един ден човек да изтегли кредит от няколко банки. В рамките на 3-5 работни дни се отразява в системата.

Няколко месеца по-късно казаното наистина бе спазено. Банките вече ще обновяват информацията за нови кредити в рамките на 2 дни. Само че измамата върви по улиците на различни градове, опакована и поднесена по различен начин.

"Козметичката ми разказа, че нейна позната е свързана с някаква партия и участва във финансова програма за работещи хора. Малко след това въпросната жена ми се обади и започна да ми обяснява, че това е партийна финансова програма, от която мога да се възползвам според доходите си. Каза ми, че мога да получа около 8000 лева финансова помощ, но подчерта, че програмата е само за много специални хора и че аз съм специално подбрана. Уговорихме се да се срещнем, като ми обещаха да изпратят кола да ме вземе. Дойде такси, което ме взе от вкъщи, но срещата не се състоя в никаква централа, а направо на улицата. Хората говореха тихо и постоянно се оглеждаха дали някой не ги наблюдава. Тогава вече се усъмних, че става въпрос за измама. В крайна сметка ми обясниха, че идеята е аз да изтегля потребителски кредит от 50 000 лева, а те щели да ми дадат 8000 лева. Когато попитах кой ще поеме кредита, ме увериха да не се притеснявам, защото щяло да има приемо-предавателен протокол и аз нямало да имам никакви задължения, като щели да ми покажат как става това", разказа потърпевша.

Въпросната жена се представя с името Гинка Борисова. Опитваме да се свържем с нея, като в началото опитваме да питаме само за финансовата програма. Този път тя напълно отрича да знае за какво става въпрос, казва, че не е разбрала при първото обаждане, затова е потвърдила. Определя финансовата програма като абсурд. Казва, че не е член на партия и се е получило объркване.

"Гинка Борисова е 38-годишна жена, която живее в София. Представя се за служителка политическа организация и твърди, че по програма за работещи хора може да осигури допълнителни доходи в размер между 1000 и 10 000 лева, съобразно дохода на човека, който проявява интерес. Към момента има сигнал от политическата организация и започват активни действия и работа по него", обясни началникът на сектор "Измами" в ГДНП Златка Падинкова.

След излъчването на разследването, политическата организация, с която Гинка Борисова беше в трудови правоотношения, я отстрани до установяване на всички факти и обстоятелства от органите на реда. От организацията заявиха още, че никога не са имали участие или връзка с действията на своята служителка. Проверка по случая извърши ГДНП. Материалите от тази проверка вече предадени на Софийската районна прокуратура.

