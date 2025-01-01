Девет пъти се е увеличил за година броят на фалшивите евробанкноти, които Българската народна банка е иззела само през първите девет месеца на 2025 г. Данните показват, че опитите за измами с неистински европари са започнали още преди България официално да получи окончателното „да“ за присъединяване към еврозоната през лятото. Паралелно с това в социалните мрежи се наблюдават нови опасни тенденции – рекламни видеа за продажба на фалшиви евробанкноти, най-често в платформи като TikTok.

В ефира на NOVA киберекспертът Пейо Старибратов коментира, че в повечето случаи подобни „продажби“ изобщо не се случват. По думите му това са измами, целящи бърза печалба, при които потребителите често не получават нищо, дори фалшиви банкноти. Обичайният сценарий включва рекламен клип в социална мрежа, който пренасочва жертвата към комуникация в Telegram или други слабо регулирани канали, където се изисква бързо плащане.

Старибратов напомни, че дори самият опит за покупка на фалшиви банкноти е престъпление и подлежи на наказателна отговорност по българското законодателство.

Освен офертите за фалшиви пари, в момента са активни и други схеми. Сред тях са съобщения и обаждания от лица, представящи се за банкови служители, които предлагат съдействие при смяна на валута, както и посредници, обещаващи срещу заплащане „защита“ или „съхранение“ на спестяванията. "Всички тези измами се възползват от емоционалното напрежение около предстоящото въвеждане на еврото и използват т.нар. "социално инженерство" – метод, който стои зад около 90% от кибератаките", информира киберекспертът.

Сред най-характерните признаци на измама са призивите за спешно действие, поставянето на кратки срокове и внушенията, че ако човек не реагира веднага, ще загуби парите си. В социалните мрежи често се използва и тактиката за преместване на комуникацията извън платформата – към приложения с по-малко регулации и контрол, което улеснява заличаването на следите.

По думите на експерта макар тактиките да не са нови и да се използват от години, приемането на еврото допълнително мотивира измамниците да бъдат по-креативни и да се възползват от актуалната ситуация.