Създават Координационен център за въвеждане на еврото в България - това съобщи премиерът в оставка Росен Желязков по време на последното за тази година заседание на Министерския съвет.

"Ще надградим механизма за въвеждане на еврото в България със създаването на координационен център. Задачата на този център е да координира институциите на централно, териториално и общинско ниво по всички въпроси, свързани с контролната дейност, комуникационните аспекти и реакция при всички проблеми, които гражданите и бизнеса ще срещат в тези месеци - в периода на двойното обозначение на цените, двойното обращение на лев и евро и период, в който ще има предизвикателства", посочи той.

От 1 януари 2026 година начело на центъра ще бъде Владимир Иванов. Той е председател на Държавната комисия по стокови борси и тържища.

В състава на Центъра ще участват заместник министри на вътрешните работи, на транспорта и съобщенията и на финансите, както и ръководствата на ДАНС, КЗП, НАП, Агенция „Митници“, БАБХ и областните управители.

Във връзка с въпроси, свързани с въвеждането на еврото, които са от областно или местно значение, е предвидено и създаването на областни координационни центрове към областните управители, в които ще участват кметовете на общините на територията на съответната област.

"Разчитаме и на гражданите, и на бизнеса, и на тяхната толерантност, и на тяхното разбиране, че въвеждането на еврото ще има дългосрочен, положителен ефект за българската икономика и за промяна на средата, в която се развива страната", допълни Желязков.