При спецакция на акция на "Икономическа полиция" към СДВР трима души са задържани по време на опит за сделка за фалшиво евро. Сумата, за която е била сделката, е за над 10 000 евро.

Операцията е била за противодействие на престъпления, свързани с производството и разпространението на неистински еврови банкноти. Действията са предприети след предварително получена информация за подготвяна сделка с фалшиви парични знаци с номинал на банкнотите от 100 евро на значителна обща стойност, съобщиха от СДВР.

„Задържаните трима души са известни на МВР за различни престъпления. Те са на 37, 49 и 55 години”, заяви началникът на сектор "Икономическа полиция" към СДВР Илчо Благоев. От пресцентъра на полицията допълват, че те са с богато криминално минало.

Парите трябвало да бъдат предадени в района на булевардите "Сливница" и "Христо Ботев". Към момента няма данни фалшивите парични знаци да са реализирани на територията на страната. Предстои назначаването на експертизи, които да установят качеството на фалшификатите.

Снимки в колажа: iStock photos, СДВР

По случая ще бъдат извършени допълнителни процесуално-следствени действия, като материалите ще бъдат докладвани на компетентната прокуратура. Работата по разследването продължава.

Задържаните са в ареста за 24 часа.

Началникът на сектор "Икономическа полиция" към СДВР апелира всички граждани, когато обменят парични знаци, да използват само лицензирани за това места – чейндж бюра и банки.