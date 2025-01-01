При спецакция на акция на "Икономическа полиция" към СДВР трима души са задържани по време на опит за сделка за фалшиво евро. Сумата, за която е била сделката, е за над 10 000 евро.
Операцията е била за противодействие на престъпления, свързани с производството и разпространението на неистински еврови банкноти. Действията са предприети след предварително получена информация за подготвяна сделка с фалшиви парични знаци с номинал на банкнотите от 100 евро на значителна обща стойност, съобщиха от СДВР.
„Задържаните трима души са известни на МВР за различни престъпления. Те са на 37, 49 и 55 години”, заяви началникът на сектор "Икономическа полиция" към СДВР Илчо Благоев. От пресцентъра на полицията допълват, че те са с богато криминално минало.
Парите трябвало да бъдат предадени в района на булевардите "Сливница" и "Христо Ботев". Към момента няма данни фалшивите парични знаци да са реализирани на територията на страната. Предстои назначаването на експертизи, които да установят качеството на фалшификатите.
По случая ще бъдат извършени допълнителни процесуално-следствени действия, като материалите ще бъдат докладвани на компетентната прокуратура. Работата по разследването продължава.
Задържаните са в ареста за 24 часа.
Началникът на сектор "Икономическа полиция" към СДВР апелира всички граждани, когато обменят парични знаци, да използват само лицензирани за това места – чейндж бюра и банки.