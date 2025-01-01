В интервю за Politico американският президент Доналд Тръмп заяви, че в Украйна трябва да се проведат президентски избори възможно най-скоро. По думите му администрацията на украинския държавен глава Володомир Зеленски умишлено отлага това.

"Да, мисля, че е време. Важно е да се проведат избори. Те използват войната като оправдание да не провеждат избори, но според мен украинците би трябвало да имат този избор. А може и Зеленски да спечели. Не знам кой би спечелил, но отдавна не са имали избори. Те говорят за демокрация, но в един момент това вече престава да бъде демокрация", заяви Тръмп.

На въпрос коя страна има преимущество в преговорния процес за мир, президентът на САЩ каза, че Русия е в по-силна позиция.

"По този въпрос не може да има никакво съмнение. Това е Русия. Тя е много по-голяма страна. Това е война, която не трябваше да се случва. Честно казано, тя нямаше да се случи, ако аз бях президент, и не се случи през четирите години, когато бях. Гледах как се развиват събитията и си казах: „Уау, тук ще има проблеми". Можеше да прерасне, честно казано, в Трета световна война. Мисля, че сега най-вероятно това няма да се случи. Мисля, че ако не бях президент, можеше да избухне Трета световна война. Проблемът щеше да е много по-голям от сегашния, но дори и сега той е огромен. Това е голям проблем за Европа. И те не се справят добре", подчерта Тръмп.

Държавният глава на Съединените щати определи Европейския съюз като група от "западащи" нации, отслабена от стремежа си да бъде политкоректна.

"Европа не знае какво да направи (...) Европейците искат да са политкоректни и това ги прави слаби (...) Повечето европейски държави западат", каза Тръмп.

"I want to run the United States. I don't want to run Europe," says @POTUS. "I'm involved in Europe very much. NATO calls me daddy." 🤣🤣 pic.twitter.com/DRjfv9m4UO — Trump War Room (@TrumpWarRoom) December 9, 2025

Американският президент изтъкна, че държавите членки на НАТО виждат в него патриархална фигура.

"От НАТО ме наричат "татенце". Имам много какво да кажа по този въпрос. Вижте, аз увеличих разходите за отбрана - от 2 на 5 процента; онези 2 процента, които не плащаха, и 5-те процента, които вече плащат. Плащат, защото когато изпратим нещо, НАТО го финансира, а аз предполагам, че го дават на Украйна“, заяви държавният глава.