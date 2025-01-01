Украинският президент Володимир Зеленски пристигна в офиса на британския премиер Киър Стармър на „Даунинг стрийт“ за разговори с европейски съюзници относно мирно споразумение за Украйна, предаде АФП.
Стармър посрещна Зеленски отвън малко след като германският канцлер Фридрих Мерц и френският президент Еманюел Макрон бяха забелязани да пристигат за дискусиите. Разговорът се провежда на фона на обвиненията на президента Доналд Тръмп, че Зеленски не е прочел американското предложение за прекратяване на войната с Русия.
След срещата в Лондон, украинският президент ще се отправи към Брюксел, където ще разговаря с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и председателя на Европейския съвет Антонио Коща.