Киър Стармър и Володимир Зеленски
Киър Стармър и Володимир Зеленски / БТА

Украинският президент Володимир Зеленски пристигна в офиса на британския премиер Киър Стармър на „Даунинг стрийт“ за разговори с европейски съюзници относно мирно споразумение за Украйна, предаде АФП.

Стармър посрещна Зеленски отвън малко след като германският канцлер Фридрих Мерц и френският президент Еманюел Макрон бяха забелязани да пристигат за дискусиите. Разговорът се провежда на фона на обвиненията на президента Доналд Тръмп, че Зеленски не е прочел американското предложение за прекратяване на войната с Русия.

След срещата в Лондон, украинският президент ще се отправи към Брюксел, където ще разговаря с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и председателя на Европейския съвет Антонио Коща. 

БГНЕС
Свят