Украинският президент Володимир Зеленски ще се срещне с европейските си съюзници в Лондон днес, 8 декември, след като американският лидер Доналд Тръмп го обвини, че не е прочел предложението на САЩ за прекратяване на войната с Русия.

Срещата ще се състои, след като на 6 декември приключиха дните на преговори между украински и американски официални лица в Маями без видим пробив, а Зеленски се ангажира с по-нататъшни преговори.

Разногласия между САЩ и Украйна по мирния план: Тръмп критикува Зеленски

Украинският президент ще бъде посрещнат в Лондон от британския премиер Киър Стармър, заедно с германския канцлер и френския президент, за да обсъдят преговорите, предаде АФП.

Междувременно британският външен министър Ивет Купър днес се очаква във Вашингтон, където ще се срещне с американския си колега Марко Рубио.

„Великобритания и САЩ ще потвърдят ангажимента си за постигане на мирно споразумение в Украйна“, заяви външното министерство в Лондон, обявявайки посещението на Купър.

В същото време Москва продължава да нанася удари по съседа си. Според украински официални лица през нощта на 7 срещу 8 декември са ранени най-малко девет души. | БГНЕС