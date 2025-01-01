Във връзка с преминаването от лев към евро нека гражданите да не носят големи парични суми в тях, особено сега покрай празниците, каза на брифинг пред медиите главен инспектор Емил Емилов, началник сектор „Грабежи“в Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).

„Ако усетят, че ще бъдат обект на престъпление, да сигнализират по най-бързия начин МВР, за да можем и ние да реагираме своевременно", каза още гл. инспектор Емилов.

БТА / Милена Стойкова

Той отбеляза, че по време на предстоящите празнични дни около Нова година патрулите в столицата ще бъдат повече.

„Издадена е заповед от директора на СДВР за увеличаване на патрулите в цяла София. Това помогна и за снощното бързо развитие при грабежа на магазин в столичния кв. „Красно село“, съобщи Емилов. Той подчерта, че снощи в акцията по задържането на двамата мъже, са се включили от Отдел „Специализирани полицейски сили“, Сектор „Грабежи“ в СДВР, Шесто Районно управление, както и сили на Главна дирекция „Жандармерия“ и Главна дирекция „Национална полиция“.

„Ще те убия, давай парите“: Баща и син извършили въоръжения грабеж в София с автомат

Полицията предупреждава да се пазим от измами при въвеждането на еврото и при съмнение за злоупотреба да подадем сигнал на тел. 112.

Банкоматите ще се зареждат с левове до последния ден на годината, възможни са технически прекъсвания при устройствата с депозитна функция, обявиха банки за БТА. Не се предвижда спиране на работата на банкоматите у нас, освен във вече обявения интервал от 21:00 часа на 31 декември до 01:00 часа на 1 януари за техническо пренастройване.