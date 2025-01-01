ЕС е същината на свободата, заяви днес върховният европейски представител по външната политика и сигурността Кая Калас пред комисията на Европейския парламент по външни работи по повод критиките, отправени в съдържанието на промените в Стратегията за национална сигурност на САЩ.

Тази стратегия изпраща ясно послание, че трябва да бъдем по-уверени в себе си, коментира Калас. Критиките към европейските свободи трябва да бъдат насочени другаде - например към Русия, където са забранени свободните медии и опозицията, където (социалната мрежа) "Екс" е забранена, добави тя.

Броят на страните, които очакват да се присъединят към ЕС, показва неговата стойност. Колкото повече те се доближават до ЕС, толкова повече усилия се полагат за противодействие, с разпространение на руска пропаганда и Молдова е пример в това отношение, допълни върховният представител. Калас призова за повишено внимание и противодействие на опитите за външна намеса.

Полагат се усилия за промяна на света, основан на правила и следващата година няма да бъде по-лесна, посочи тя. По нейните думи ЕС трябва да продължи подкрепата за Украйна, да подобрява отбраната и да работи за регионалната стабилност.

Войната в Украйна продължава, защото Русия отказва да я спре. Необходими са още санкции срещу Русия, (руският президент Владимир) Путин твърди, че Европа е препятствие (за постигане на мир), но това въобще не е така, заяви тя. Според нея краят на войната може да бъде ускорен с осигуряването на заем за Украйна с помощта на запорираните руски средства.