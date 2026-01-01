Френският президент Еманюел Макрон заяви днес, че през последните 48 часа не е забелязал никакви признаци Русия да спазва каквато и да е договореност за прекратяване на огъня по енергийната инфраструктура на Украйна, цитиран от Ройтерс.

Ден по-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп изненадващо обяви енергийно примирие между Русия и Украйна, което по думите му „влиза в сила незабавно“.

Украинският президент Володимир Зеленски обаче заяви, че все още очаква да се запознае с подробностите по сделката.

„Можем да подновим обсъжданията за ситуацията с енергийната инфраструктура само ако има реално прекратяване на огъня, което се спазва и от двете страни“, заяви Макрон пред журналисти на автомобилно изложение в Париж.

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„През последните 48 часа не съм забелязал Русия да спазва каквото и да е енергийно примирие“, добави Макрон.

„Не виждам никакви фактически основания да променяме позицията си. Русия продължава да нанася удари както по цивилни обекти, така и по инфраструктура в Украйна. Затова да на търсенето на прекратяване на ударите по енергийната инфраструктура, но не на отстъпването пред руската заплаха“, добави френският президент, цитиран от Франс прес. Той отбеляза, че по-късно днес ще разговаря с американския си колега.